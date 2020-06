ANSIKTSMASKE: I California må man bruke ansiktsmaske når man er i nærheten av andre folk, inkludert når man er i butikker. Illustrasjonsfoto. Foto: ISSEI KATO / X90003

Ble skjelt ut av kunde – har fått nesten en million kroner i tips

Starbucks-ansatte Lenin Gutierrez (24) har fått nesten en million kroner i tips, etter at han ble hengt ut på sosiale medier av en kunde som han ba om å ta på seg munnbind.

Gutierrez var på jobb på Starbucks i San Diego i forrige uke, da han ba en kunde om å ta på seg munnbind da hun kom inn i kafeen. Det førte angivelig til at kunden skjelte han ut, for så å legge ut bilde av han på sosiale medier, skriver CNN.

I Facebook-posten, hvor kunden har lagt ut et bilde av Gutierrez iført munnbind, står det:

«Møt Lenen fra Starbucks som nektet å betjene meg fordi jeg ikke bruker munnbind. Neste gang kommer jeg til å vente på politiet og ta med meg et kort om medisinsk fritak».

Facebook-posten endte opp med å gå viralt. I kommentarfeltet var det mange som uttrykte støtte til baristaen.

– Da jeg innså hvem det var, tenkte jeg «wow, hun henger meg virkelig ut på Facebook», forteller Gutierrez.

Startet pengeinnsamling

En av dem som så posten, var Matt Cowan. Det var han som opprettet pengeinnsamlingen.

– Folk ber deg ikke om å gjøre mye, de ber deg om å bruke munnbind for å ivareta din og andres trygghet, sier Cowan til CNN.

Det opprinnelige målet for pengeinnsamlingen var 1000 dollar, rundt 9500 norske kroner. En uke senere har rundt 7400 personer donert 99.010 dollar, nesten en million kroner, til baristaen.

– Jeg var forbløffet og beæret av å få så mye støtte og kjærlighet da det var samlet inn 1000 dollar. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal uttrykke hvor takknemlig jeg er for denne muligheten alle har gitt meg, sier Gutierrez.

Baristaen sier at han planlegger å bruke noe av pengene til å følge drømmen om å bli danser. Han vil også donere penger til organisasjoner i San Diego.

Påbudt å bruke munnbind i California

Det nasjonale folkehelseinstituttet i USA, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), oppfordrer til bruk av munnbind eller annet tøy som dekker ansiktet når man går ut.

Smittetallene i USA har skutt i været, og flere stater opplever nå at smitten er ute av kontroll.

I California må man bruke munnbind om man er mindre enn to meter unna en annen person. Man må også bruke munnbind når man handler eller tar offentlig transport.

Starbucks sier til CNN at de ønsker at alle skal føle seg velkommen, men ber om at kundene følger retningslinjer fra myndighetene. Dersom man ikke ønsker å bruke munnbind, kan man bruke drive-thru eller bestille take away.

– Vi ber kundene om å holde avstand og tiltak fra myndighetene, inkludert å dekke ansiktet når man besøker kafeene våre.

Publisert: 30.06.20 kl. 23:47

