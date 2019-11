SVARTBRENT: Leger uten grensers sykehus i Jemen må stenge etter at et angrep traff et nærliggende våpenlager. Bildet viser apoteket ved sykehuset, som er totalskadet. Foto: Leger uten grenser

Sykehus i Jemen stenger etter angrep: – Kunne blitt et blodbad

Et Leger uten grenser-sykehus er påført store skader og må stenge etter et missil- og droneangrep i Jemen. – Det kunne blitt et blodbad, sier organisasjonens programsjef i landet.

Nå nettopp







Sykehuset ble bygget i august i fjor og ligger i Mocha vest i Jemen. Byen er kjent for kaffeeksport og ligger i Hodeida-provinsen, der den viktige havnebyen med samme navn også ligger.

Det er i praksis den eneste medisinske fasiliteten i området som tilbyr gratis hjelp til tusenvis av underernærte barn, enten fra Mocha eller fra den store gruppen flyktninger som har rømt til byen fra kamper i andre deler av landet.

– Fordi vi er nødt til å midlertidig stanse arbeidet vårt på sykehuset, vil befolkningen i området miste nødvendig og ofte livreddende helsehjelp, sier Caroline Seguin, programsjef i Leger uten grenser (MSF) i Jemen, til VG.

Hun opplyser at sykehuset trolig vil måtte være stengt i flere uker.

– Vi må undersøke skadeomfanget nærmere før vi vet når vi kan åpne igjen. Apoteket der vi oppbevarer alle medisiner og lignende er totalskadet. Det er også noen missiler i sykehuset som ennå ikke har eksplodert, så vi må sende inn et team for å rydde sykehuset før vi kan gjøre noe mer, sier Seguin.

– Flaks

Angrepet skjedde sent onsdag kveld. Bombene traff ikke sykehuset direkte, men traff omkringliggende bygninger, inkludert et militært varelager.

Jemenittiske myndigheter opplyser til nyhetsbyrået AP at åtte mennesker ble drept i eksplosjonene, som utløste en voldsom brann som rammet sykehuset.

BOMBER: Bildet viser ammunisjon som ennå ikke har eksplodert, som ligger inne på sykehuset, ifølge MSF. Foto: Leger uten grenser

Ifølge MSF var det 30 pasienter og 35 ansatte til stede på sykehuset da angrepet inntraff. Flesteparten av pasientene var stabile og kunne selv forlate området.

To nyfødte og de pasientene med kritiske skader tok MSF med til et annet sykehus i Mocha. Dette sykehuset har ifølge organisasjonen dårligere fasiliteter.

I tillegg til apoteket ble kontorbygningen ved sykehuset ødelagt. Vinduene i sykehuskorridoren knuste som følge av eksplosjonene.

– Det er bare flaks at ingen pasienter eller helsearbeidere ble skadet i dette angrepet. Det kunne ha blitt et blodbad, sier Seguin.

Hun forteller videre at det tilsynelatende har vært ett enkelt målrettet angrep, og sier det er relativ ro i Mocha torsdag kveld.

Skjør våpenhvile

Wadah Dobish, talsperson for Jemens internasjonalt anerkjente regjering, hevder overfor AP at det var Houthi-militsen som sto bak angrepet.

Han sier det var den regjeringsallierte styrken Giants Brigade som var målet, og at tre Houthi-droner også ble brukt til å gjennomføre angrepet. Nærliggende boligområder ble også rammet av eksplosjonene og brannene.

Houthi-militsen har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

KRISE: FN beskriver situasjonen i Jemen som verdens verste humanitære krise i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, og 10 millioner av dem trues av akutt sult. Foto: Harald Henden, VG

Etter fem år med konflikt, er Jemen fortsatt et delt land. Den iranskstøttede Houthi-militsen har kontrollert hovedstaden siden 2014. En saudiledet, USA-støttet koalisjon støtter regjeringen til president Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Klikk på faktaboksen under for å lese mer om konflikten i Jemen.

FAKTA OM JEMEN Republikk på Den arabiske halvøy med anslagsvis 29 millioner innbyggere.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana noen måneder tidligere.

De forente arabiske emirater deltar i koalisjonen og har soldater på bakken i det sørlige Jemen. Det samme har Sudan. Franske spesialstyrker er også til stede.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.

Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere konkluderte i 2017 med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser fra Iran.

Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) anslår at over 100.000 mennesker er drept i krigen.

Ifølge Yemen Data Project er det gjennomført over 20.200 flyangrep, der minst 8.623 sivile er drept.

Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid. Rundt halvparten av landets 30 millioner innbyggere trenger nødhjelp, 10 millioner trues av akutt sult. (NTB)

Ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project, som innhenter og analyserer all tilgjengelig informasjon om krigen i Jemen, har 100.000 mennesker blitt drept siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne våren 2015.

FN mener det er «rimelig grunn til å tro» at regjeringene i Jemen, Emiratene og Saudi-Arabia er ansvarlige for krigsforbrytelser i løpet av konflikten.

MSF opplyser at seks av deres 13 sykehus i landet har blitt bombet de siste fire årene.

Hvor mange barn, kvinner og menn som har bukket under som følge av sult og sykdom siden 2015, i et land der helsevesenet er bombet i grus og matforsyningen har brutt sammen, tør ingen lenger å anslå, skriver NTB.

Publisert: 07.11.19 kl. 19:01







Mer om