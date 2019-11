Riksrett-saken mot Trump: Dragkamp om Bidens sønn

Republikanerne vil ha Hunter Biden i vitneboksen når de åpne riksrettshøringene starter i Kongressen kommende uke.

I STORMEN: Daværende visepresident Joe Biden på basketkamp med sønnen Hunter Biden i Washington D.C. i januar 2010. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Republikanerne i etterretningskomiteen i Representantenes hus vil også stevne varsleren som fremmet klagen som utløste riksrettsetterforskningen av USAs president Donald Trump, skriver Reuters.

Får republikanerne viljen sin, vil de to vitne i de åpne høringene i riksrettsetterforskningen som starter i Kongressen kommende onsdag.

Det forventes imidlertid at Demokratene, som har flertall i Representantenes hus, kommer til å avvise begge forespørslene.

TIL MOTANGREP: Her er president Donald J. Trump fotografert på et valgmøte i Minneapolis i oktober. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det var Devin Nunes, lederen for republikanerne i etterretningskomiten i Representantenes Hus, som før helgen leverte inn en liste med navn på personer partiet ønsker å høre som vitner.

På denne listen sto både presidentkandidat Joe Bidens sønn Hunter Biden, og varsleren som offentligheten fortsatt ikke kjenner identiteten til.

I brevet beskylder Nunes demokratene for å ha iverksatt en falsk riksrettsprosess mot president Donald J. Trump. Nunes hevder også at det fabrikkeres bevis for å sette presidenten i et mistenkelig lys.

Bush-etikksjef: Tre grunner til at saken må føre til riksrett

STØTTER TRUMP: Devin Nunes er leder for republikanerne i Representantenes Hus. Han vil stevne presidentkandidat Joe Bidens sønn Hunter Biden når de åpne høringene starter i Kongressen kommende uke. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, som blir ledet av demokratenes Adam Schiff, har uttalt at han mest sannsynlig vil avvise begjæringen om at Hunter Biden og flere andre skal vitne for komiteen.

– Etterforskningen skal ikke være et redskap for å granske Joe Biden og sønnen Hunter Biden for det samme som Trump gjorde da han presset Ukrainas president for å oppnå personlige fordeler, sa Schiff, ifølge Reuters.

Syv Trump-tilhengere: Derfor tar Demokratene feil om riksrett

Det var i august at varsleren slo alarm og dermed startet prosessen som kan føre til at Donald Trump, som den tredje amerikanske presidenten noensinne, stilles for riksrett.

VIL AVVISE KRAV: Demokratenes Adam Schiff leder etterretningskomiteen i Representantenes hus. Han vil trolig avvise kravet om å stevne Hunter Biden og varsleren som først slo alarm om presidentens samtale med Ukrainas president. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Varsleren hevdet Trump misbrukte sin makt ved å be Ukraina blande seg i det amerikanske valget neste år, blant annet ved å kreve en etterforskning av sin politiske rival Joe Biden.

Donald J. Trump og hans støttespillere har i lengre tid rettet hard kritikk mot mot varsleren og bedt mediene avsløre hvem det er.

Overfor VG advarte varslerens advokat, Mark Zaid, i forrige uke om hva en slik identifisering kan føre til.

– Ethvert forsøk på å avsløre varslerens identitet i offentligheten vil være hensynsløst og uforsvarlig, og vil under visse omstendigheter også innebære et brudd på amerikansk lov, skrev Zaid i en e-post.

Riksrett-saken: Dette er aktørene

