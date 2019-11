SAVNET: Aniah Haley Blanchard, stedatteren til UFC-stjernen Walt Harris, har vært savnet siden 23. oktober. Foto: AFP / POLITIET

Desperat jakt etter UFC-profilens stedatter

Alabamas guvernør Kay Ivey og UFC-president Dana White lover nesten 300.000 kroner til den eller de som bidrar til å løse forsvinningssaken til 19 år gamle stedatteren til UFC-utøver Walt Harris.

Ifølge Central Alabama CrimeStoppers er den totale dusøren for tips som kan bidra til å pågripe den eller de som står bak forsvinningen nå rundt én million kroner.

UFC-president White står for rundt 250.000 kroner av den summen. Det offentliggjorde han på Twitter tidligere denne uken.

19 år gamle Aniah Haley Blanchard har vært savnet siden 23. oktober. Hun ble meldt savnet av familien sin dagen etter.

– Bevis fra bilen hennes tyder på at hun er utsatt for en kriminell handling, skriver politiet i en pressemelding.

19-åringen studerer ved Southern Union Collage, og ble last sett i Auburn i Alabama. Siste livstegn fra Blanchard var like før midnatt lokal tid 23. oktober da hun snakket med en venn. For én uke siden ble bilen hennes funnet i Mongomrey, rundt en time unna der hun sist ble sett. Det skal være flere skader på bilen.

Blanchard er også stedatteren til UFC-utøveren Walt Harris, som er rangert som nummer elleve i verden i tungvektsklassen.

Harris skal etter planen gå kamp mot Alistair Overeem 7. desember, men ifølge MMA Fighting skal han ha trukket seg fra kampen.

