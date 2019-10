FRATRER: Demokraten Katie Hill trekker seg fra Kongressen. Foto: JIM LO SCALZO / EPA / NTB SCNAPIX

Kongress-medlem trekker seg etter anklager

Demokraten Katie Hill (32) annonserte søndag kveld at hun trekker seg fra Kongressen etter anklager om et upassende seksuelt forhold til en ansatt.

– Det er med knust hjerte jeg annonserer at jeg trekker meg fra Kongressen. Dette har vært det vanskeligste jeg noen gang har gjort, skriver hun i en uttalelse.

Ifølge Politico har etikkomiteen undersøkt anklager om et upassende seksuelt forhold til en ansatt. Det skal Hill ha nektet for, men hun har tidligere innrømmet et upassende forhold til en kvinnelig ansatt.

Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener det var en riktig avgjørelse.

– Hill erkjenner dårlig dømmekraft, som gjorde at det ble umulig for henne å fortsette, sier hun ifølge Politico.

Hill selv mener dette var eneste mulige utfall, slik at hennes støttespillere ikke vil bli offer for det hun mener er en svertekampanje mot henne.

– Å ha private bilder av private øyeblikk som våpen mot seg har vært en invasjon av mitt privatliv. Og så lenge jeg er i Kongressen vil vi leve i frykt om hva som kommer neste gang, skriver Hill, som også er inne i en skilsmisseprosess.

– Jeg beklager for feilene jeg har gjort på veien, og til de som har blitt såret. Jeg er ikke perfekt, og har aldri vært det, skriver hun videre.

