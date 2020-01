LAVA: Mandag morgen kom det lava ut fra Taal-vulkanen.

Frykter større og farligere utbrudd: Vulkan spyr ut lava

Dagen etter at aske, damp og småstein ble spyttet opptil 15 kilometer opp i luften, kom det mandag glødende lava ut fra Taal-vulkanen. Myndighetene på Filippinene frykter et større farlig utbrudd.

Det melder Sky News.

Taal-vulkanen, som ligger på en øy i en innsjø 66 kilometer sør for Manila, er Filippinenes nest mest aktive.

Filippinenes seismologiske institutt Phivolcs hevet i går farenivået fra tre til fire, det nest høyeste nivået, som betyr at det er overhengende fare for et utbrudd i nær fremtid. Mandag opprettholder de farenivået.

– Det betyr at et farlig, eksplosivt utbrudd kan finne sted i løpet av timer eller dager, sier instituttet i en uttalelse.

Siden utbruddet startet, er det registrert 75 vulkanske jordskjelv i Taal-regionen.

Innbyggere evakuerer

Vulkanen er et populært utfartssted. Publikum advares mot å nærme seg den, på grunn av fare for kraftige utblåsninger og giftige gasser.

Innbyggere anbefales å bruke masker, men flere butikker har gått tom for nettopp dette, ifølge BBC.

– Da jeg gikk til bilen min, så jeg at den var dekket i aske. Jeg gikk raskt for å kjøpe en maske på apoteket, men de hadde gått tom, sier Angel Bautista, som bor i byen Paranaque, til Reuters.

Rundt 8000 innbyggere i landsbyer i provinsene Batangas og Cavite har blitt midlertidig innlosjert på 38 evakueringssentre, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge Sky News forventer imidlertid tjenestemenn at så mange som hundretusener vil få beskjed om å evakuere.

Kystsamfunn skal også ha fått beskjed om å evakuere til tryggere områder, i tilfelle et utbrudd forårsaker en tsunami eller en såkalt pyroklastisk strøm.

– Vi må være veldig forsiktige. Veiene er glatte og farlige. Selv planlegger jeg å evakuere til et tryggere sted, sier ordfører Pong Mercado i Taal til Al-Jazeera.

Kansellerte flyavganger

Søndag ble alle avganger ved Manila internasjonale lufthavn, landets hovedflyplass, midlertidig kansellert som følge av askeskyer som blåste nordover. Mandag er noe av flytrafikken igang igjen.

Magne Håheim (39) og resiefølget, som har vært på seiltur i Filippinene, er blant de mange som sitter askefast. Siste beskjed er at de har blitt ombooket til en ny flyvning klokken 20.35 lokal tid.

– Vi skal gå til bagasjeskranken om 30 minutter for å sjekke inn bagasjen. Området er fullspekket med mennesker. Ennå er det uklart om flyet går, men vi holder håpet, skriver han i en tekstmelding til VG rundt klokken 08.30 norsk tid.

En alternativ flyplass nord for Manila er fortsatt åpen, men myndighetene har sagt at også denne vil stenges dersom asken truer flytrafikken.

Flere arbeidsplasser og skoler også stengt.











