Jamal Khashoggi. Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP

Fem dømt til døden for Khashoggi-drap

En saudiarabisk domstol har dømt fem personer til døden for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Reuters, som siterer påtalemyndigheten i Saudi-Arabia. Ytterligere tre personer er dømt til lange fengselsstraffer.

Den saudiarabiske journalisten ble drept i oktober 2018, under et besøk hos det saudiarabiske konsulatet i Istanbul. I juni konkluderte FN etter en uavhengig etterforskning med at Saudi-Arabia sto bak drapet.

I et intervju på CBS-programmet «60 minutes» uttalte Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i september at han påtar seg skylden for drapet.

– Jeg tar fullt ansvar som leder av Saudi-Arabia, spesielt siden det var utført av personer som jobbet for Saudi-Arabias myndighet, sa han.

Han benektet samtidig for å ha beordret drapet, som han omtalte som en «avskyelig kriminalitet» og «en feil».

Fikk du med deg? Khashoggis forlovede til VG: – Jeg føler skyld

Publisert: 23.12.19 kl. 10:40

Mer om

Flere artikler