KALLER INN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg på besøk i den irakiske hovedstad Bagdad 16. september 2019. Nå har han kalt NATO-ambassadørene inn til møte i Brussel, for å diskutere utviklingen i Midtøsten. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Hastemøte i NATO: – Hele NATOs engasjement i regionen kan være i fare

Jens Stoltenberg har innkalt til hastemøte for å diskutere den opphetede situasjonen i Midtøsten. Hvis amerikanerne trekker seg ut av Irak, har Iran vunnet, sier NATO-ekspert Bjørn Olav Knutsen.

– Drapet på Qasem Soleimani var en ufattelig dårlig vurdering fra USAs side. Den føyer seg inn i rekken av katastrofale militæraksjoner i regionen, sier NATO-ekspert og forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt (FFI) Bjørn Olav Knutsen.

NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg har innkalt til hastemøte klokken 15.00 i dag, etter en helg med stor aktivitet i Midtøsten. Etter at 62 år gamle Qasem Soleimani, som ledet Irans militære fremstøt i Midtøsten, ble drept med en amerikansk drone utenfor Bagdad fredag, stemte den irakiske nasjonalforsamlingen for å kaste internasjonale styrker ut av landet.

Fakta om atomavtalen med Iran Atomavtalen med Iran ble fremforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016.

Avtalen, som formelt er kjent som Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), gir internasjonalt innsyn i og legger sterke begrensninger på Irans atomprogram.

Til gjengjeld ble økonomiske sanksjoner mot Iran opphevet.

Et viktig formål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i hemmelighet planla å utvikle atomvåpen. Iranske ledere har gjentatte ganger sagt at de ikke ønsker seg slike våpen.

Iran forpliktet seg til å begrense sin anriking av uran for en periode på 15 år.

Samtidig godtok Iran åtte års videreføring av sanksjoner mot landets program for utvikling av langtrekkende raketter.

President Donald Trump kunngjorde 8. mai 2018 at USA trekker seg fra avtalen, og amerikanerne har siden gjeninnført harde sanksjoner mot Iran.

Nøyaktig ett år etter kunngjorde Iran at landet trekker seg fra deler av avtalen.

1. juli 2019 hadde Iran lagret mer anriket uran enn hva avtalen tillater.

7. juli kom beskjeden om at landet samme dag ville anrike uran slik at den får en anrikingsgrad som er høyere enn hva avtalen tillater.

4. november opplyste iranske myndigheter at de har tatt i bruk nytt utstyr for anriking av uran.

5. januar 2020 opplyste myndighetene i Teheran at de ikke vil overholde avtalens grenser for anriking og lagring av uran. De vil også se bort ifra avtalens regelverk for kjernefysisk forskning og utvikling. (NTB)

Det vil i så fall få store konsekvenser for USA og NATO.

– Hele NATOs engasjement i regionen kan være i fare, sier Knutsen.

Dersom den irakiske regjeringen følger opp vedtaket i nasjonalforsamlingen, vil det ifølge Knutsen være en seier for Iran.

– USA gir ris til egen bak når landet angriper Soleimani. Hvis amerikanerne trekker seg ut av Irak, har Iran vunnet, sier han.

Uenighet i NATO

– Møtet er til dels indrepolitisk for NATO, for å vise at alliansen ikke er hjernedød, sier Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Frankrikes president Emmanuel Macron kalte Nato hjernedød i et intervju med det britiske magasinet The Economist i høst. Da klaget han over at alliansen ikke tok koordinerte beslutninger.

HYLLES: Den drepte generalen Qasem Soleimani blir hyllet som en helt i Iran. Her er han avbildet på en plakat i hovedstaden Teheran. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Ifølge Friis er det politisk uenighet blant NATO-landene om hvor lurt det var å ta livet av Soleimani.

– De fleste Europeiske NATO-land har uttrykt bekymring for at drapet på Soleimani kan øke spenningen i Midtøsten. USAs utenriksminister Mike Pompeo har uttrykt skuffelse over manglende støtte fra europeiske NATO-land, sier han.

Som svar på attentatet mot Soleimani, varslet Iran at landet ikke vil overholde atomavtalen som ble inngått med flere andre nasjoner i 2015. Avtalen legger kraftige begrensninger på Irans atomprogram. Til gjengjeld ble mange av de internasjonale sanksjonene mot Iran opphevet. USA trakk seg fra atomavtalen i 2018.

Kastes ut

Hvordan NATO skal forholde seg til at Iran trekker seg fra atomavtalen blir trolig et sentralt tema på dagens møte.

– Atomnedrustningen henger som en skygge over dette, sier Friis.

Et annet sentralt tema blir hva NATO-landene skal gjøre med styrkene som er stasjonert i Irak.

GRAVFØLGE: Iraks statsminister Adil Abdul-Mahdi deltok i gravfølget til Qasem Soleimani i Bagdad lørdag. Nå har parlamentet i Irak vedtatt å kaste ut amerikanske styrker. Foto: Nasser Nasser / AP

Mange av NATOs medlemsland deltar i den USA-ledede internasjonale koalisjonen som kjemper mot IS. I tillegg har NATO en liten enhet som er der for å trene irakisk sikkerhetsstyrker i kampen mot IS.

– På møtet kan det bli diskutert hva som skjer med dette oppdraget dersom USA kastes ut av Irak. Det vil i så fall handle om sikkerheten til NATO-personell og hva som skjer hvis oppdraget rakner, sier Paal Hilde, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– Blir værende

Hilde tror at NATO-landene kan bli enige om å oppfordre partene i konflikten til ikke å gjøre noe dumt, men ikke så mye mer.

– USA kan nok ønske seg en støtteerklæring eller lignende. Generelt tviler jeg på at de blir enige om så mye, bortsett fra å være bekymret, sier han.

Norge har sendt rundt 70 soldater til Irak, som en del av den internasjonale koalisjonen som kjemper mot Den islamske staten (IS).

Hvis USA blir kastet, blir det ifølge forskerne vanskelig for andre NATO-land å ha styrker i Irak. De er avhengige av USA for beskyttelse og logistikk. Men Friis tror uansett ikke det er sikkert at amerikanerne blir tvunget til å forlate Irak,

– Det kan godt hende at amerikanerne blir, sier han.

Fakta om norske styrker i Irak Norge har rundt 70 soldater i Irak, der de siden 2015 har deltatt i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

De norske soldatene er i landet på invitasjon fra irakiske myndigheter og er del av en kjernegruppe på 20 land i koalisjonen.

Det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Arbil i Nord-Irak, men ble i 2017 flyttet til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer fra grensen til Syria.

Det norske bidraget har som oppgave å gi råd og trene irakiske sikkerhetsstyrker.

USA har rundt 5.200 soldater i Irak, men den irakiske nasjonalforsamlingen vedtok søndag at koalisjonens styrker må forlate Irak.

Bakgrunnen for vedtaket var USAs likvidasjon av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) opplyste søndag at Norge nå skal drøfte med irakiske myndigheter hvilken betydning vedtaket vil få for det norske styrkebidraget. (NTB)

Publisert: 06.01.20 kl. 14:38

