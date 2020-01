HYLLET AVDØD GENERAL: Iranere samlet seg i den nordøstlige iranske byen Mashad søndag, for å hylle den avdøde generalen Qasem Soleimani som ble drept i et amerikansk luftangrep. Foto: MEHDI JAHANGHIRI / IRAN'S FARS NEWS AGENCY

Drept generals datter til «gale Trump»: USA går mørk dag i møte

Konflikten mellom Iran og USA trappes opp time for time. Men ingen av partene er tjent med krig, mener Midtøsten-ekspert Sverre Lodgaard.

Søndag godkjente den irakiske nasjonalforsamlingen et vedtak om utvisning av alle utenlandske styrker i Irak.

Det omfatter blant annet de 5000 amerikanske soldatene som befinner seg i landet.

Beslutningen kommer etter en uke med økte spenninger i Midtøsten – blant annet forårsaket av det amerikanske droneangrepet som fredag tok livet av Irans general Qasem Soleimani.

Midtøsten-ekspert Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) sier at Irak mener alvor med vedtaket.

– Dette er for Irak et spørsmål om å gjenvinne suvereniteten på eget territorium. I første rekke ved å fjerne de amerikanske soldatene, men det kan også innebære at de som er der for å trene irakiske styrker – deriblant Norge – må trekke tilbake sine folk.

Usikkerhet rundt militsgruppene

Samtidig er det usikkerhet knyttet til hva Iraks beslutning vil bety for de rundt 40 Iran-vennlige militsgruppene som ble etablert i 2013–2014 for å bekjempe IS.

Gruppene har en kompleks sammensetning av sjia- og sunnimuslimer, kristne og jesidier.

– Formodentlig er de fleste irakiske statsborgere, men det er vel kjent at Iran har stor innflytelse over mange av militsene, så det er et problem man må se nærmere på, sier Lodgaard.

Han understreker at det foreløpig er usikkert hvordan den irakiske regjeringen vil svare på nasjonalforsamlingens vedtak.

IRAK: Fra det ekstraordinære møtet i den irakiske nasjonalforsamlingen søndag. Foto: AFP

Lover hevn

Mandag morgen har Soleimanis etterfølger Esmail Qaani gått ut og lovet hevn mot USA:

– Gud den allmektige har lovet å få sin hevn, og Gud er den viktigste hevneren. Det vil med sikkerhet bli iverksatt handlinger, sa han i et intervju med iransk statlig TV.

Quaani er nå fungerende leder i Quds-styrken i den iranske revolusjonsgarden, og har vært under sanksjoner fra USA siden 2012 grunnet anklaget om våpenstøtte og pengestøtte til organisasjoner på USAs terrorliste.

– Vi lover å fortsette i Soleimanis bane like fast som før med Guds hjelp, og som gjengjeld for hans martyrdømme sikter vi mot å bli kvitt Amerika fra regionen, sier Qaani, ifølge AP.

Soleimanis datter, Zeinab, kom med en direkte trussel mot amerikanske tropper:

– Familiene til amerikanske soldater i Midtøsten vil tilbringe sine dager med å vente på sine barns død, sa hun da hun snakket til folkemengdene i Teheran søndag.

Videre sa hun at USA går en «mørk dag» i møte som følge av drapet på faren:

– Gale Trump, ikke tro at alt er over med min fars martyrdømme, sa hun, ifølge BBC.

Etter begravelsesseremonien mandag vil Soleimanis levninger fraktes til Qom i Iran, for deretter å begraves i hjembyen Kerman tirsdag.

– Mer enn ventet

Kort tid etter det ble kjent at Irak vil utvise utenlandske styrker, annonserte Iran at de ikke lenger vil overholde noen av punktene i atomavtalen fra 2015.

Midtøsten-eksperten mener det som nå foregår har sin rot USAs uttrekning fra atomavtalen våren 2018, og EUs brudd på avtalen.

Da USA trakk seg fra avtalen, ble sanksjonene mot Iran gjeninnført og forsterket. EU ønsket å beholde avtalen, men har bøyd seg for de amerikanske sanksjonene og dermed brutt alle sine forpliktelser. Nå er den iranske tålmodigheten slutt, sier Lodgaard.

DEMONSTRASJONER: Irakiske studenter demonstrerte søndag i Bagdad mot amerikansk/iransk innblanding på irakisk jord. Foto: MURTAJA LATEEF / EPA

– Det som skjedde med atomavtalen var varslet og har gradvis. Det var ventet et femte steg til uken, men at Iran skulle trekke seg tilbake fra alt var mer enn ventet.

Eksperten sier det er spenning knyttet til hvordan EU vil følge opp Irans beslutning.

– De har antydet at hvis landet går videre og trekker seg fra mange bestemmelser, kan de måtte revurdere sin politikk – hva nå det måtte bety, sier Lodgaard.

Krig risikabelt for Trump

USAs president Donald Trump advarte søndag Iran mot å gjennomføre angrep mot amerikanske mål, slik de har varslet.

Hvis det skjer, kommer USA til å slå tilbake med full styrke – muligens på en uproporsjonal møte, skriver presidenten på Twitter.

Lodgaard tror imidlertid det er liten sannsynlighet for at Trump vil innlede noen ny storkrig.

– For det første vil det innebære et brudd på hans tidligere valgkampløfte, og for det andre vil det være risikabelt ved inngangen til en valgkamp. Jeg tror fortsatt det er hans holdning, sier Midtøsten-eksperten.

ØNSKER IKKE KRIG: Mindre enn en dag etter at USA gjennomførte luftangrepet som drepte general Qasem Soleimani, uttalte president Donald Trump at USA ikke ønsker krig med Iran. Foto: JIM WATSON / AFP

Vil angripe Iran mer direkte

Lodgaard tror også at Iran, på grunn av USAs militære overlegenhet, heller ikke ser seg tjent med krig. Han frykter samtidig at lederskapet i Teheran kan bli overmodig.

– Faren er at de kan komme til å tøye strikken ekstra langt, i den tro at det fortsatt ikke blir krig. De kan komme til å overreagere, slik at det blir vanskelig å få kontroll på fortsettelsen, sier Lodgaard.

Natt til søndag truet Trump Iran med at USA har en liste over 52 iranske mål – som vil bli angrepet «veldig fort og hardt» dersom Iran tar hevn for drapet på generalen.

Lodgaard mener dette antyder en ny strategisk linje.

– Krigshandlingene til nå har utspilt seg på andre lands territorier. Nå sier USA at de ikke vil fortsette med det, men heller angripe Iran mer direkte.

Flere kilder i Donald Trumps administrasjon er skeptiske til begrunnelsen for angrepet, skriver New York Times mandag.

Trump uttalte fredag at de slo til mot Soleimani for å stoppe en krig - ikke for å starte en, og har argumentert med at Soleimani planla nye angrep.

Ifølge avisen skal Trump senest den 28. desember ha sagt nei til å gå til angrep mot Soleimani, men snudd på dette etter angrepet mot den amerikanske ambassaden i Bagdad ble angrepet med støtte fra Iran.

Den amerikanske avisen skriver at flere i adminstrasjonen anser den tilgjengelige etterretningen om dette som «tynn». Ifølge en av avisens kilder viste ikke informasjonen noe annet enn en «vanlig mandag i Midtøsten». Turene som Soleimani tok i Syria, Libanon og Irak beskrives av kildene som «business as usual».

