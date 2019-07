PÅGREPET: Jeffrey Epstein fotografert av politiet i 2017, i forbindelse med at han ble registrert som seksualforbryter. Foto: New York State Division of Criminal Justice Services/ REUTERS

Anklager overgrepstiltalte Epstein for å ha prøvd å påvirke vitner

Påtalemyndigheten mener at milliardæren sendte 350.000 amerikanske dollar, eller over 3,1 millioner kroner, til to mulige medsammensvorne.

Like etter at avisen Miami Herald høsten 2018 publiserte resultatene av sin gravejournalistikk om milliardæren Jeffrey Epstein (66) og avtalen han inngikk med myndighetene, skal han ha sendt 350.000 amerikanske dollar til to mulige vitner i saken, hevder påtalemyndighetene i New York.

En av disse skal ha vært en ansatt, og politiet har definert begge de to som mottok penger som mulige medsammensvorne i saken.

– Denne handlingen, og spesielt timingen for den, indikerer at den tiltalte prøvde å påvirke medsammensvorne som kanskje kunne ha gitt informasjon mot ham i lys av de nylige anklagene, skriver de ifølge CNN.

De argumenterer mot at Epstein, som nå sitter fengslet på Manhattan i New York, skal kunne løslates mot kausjon, og mener milliardæren kan forsøke å å påvirke mulige vitner i saken, skriver New York Times.

Epsteins advokat hevder ifølge New York Times at forretningsmannen har levd et lovlydig liv de siste 14 årene. Forretningsmannen nekter straffskyld i saken.

Sier seg villig til bruke fotlenke

Det var lørdag i forrige uke at forretningsmannen Jeffrey Epstein ble arrestert i New Jersey på vei hjem fra Paris. Mandag ble tiltalen mot ham offentliggjort i New York.

NEW YORK: Milliardærens fasjonalble hjem på Manhattans Upper East side er ifølge tiltalen et av stedene der han forgrep seg på mindreårige. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

Ifølge tiltalen skal Epstein mellom 2002 og 2005 ha utnyttet flere titalls mindreårige jenter helt ned i 14-årsalderen. Han skal ha betalt flere hundre dollar til ofrene etter å ha utnyttet dem seksuelt. Jentene skal ha blitt lokket til Epsteins villa i New York og bolig i Florida.

I tillegg skal Epstein ha betalt enkelte ofre for å rekruttere flere unge jenter han kunne utnytte. De mener forretningsmannen er verdt over 500 millioner amerikanske dollar.

Påtalemyndighetens anklager om at han forsøkte å påvirke vitner, kommer etter at Epsteins advokater ba dommeren i saken om å la ham løslates mot kausjon mens han ventet på rettssaken.

Han sa seg også villig til å være i husarrest i hjemmet sitt på Manhattan, og tilbød seg å selv betale for sikkerhetsvaktene dette ville kreve. Han sier seg også villig til å bruke fotlenke, skriver New York Times.

Arbeidsministeren gikk av

Påtalemyndighetene argumenterer altså mot dette, og mener Epstein har midler som gjør det mulig for ham og både flykte og påvirke etterforskningen til tross for disse begrensningene.

PÅGREPET: Tiltalen mot Jeffrey Epstein ble offentliggjort 8. juli. Foto: AFP

Epstein ble i 2008 dømt for sexhandel med flere kvinner, deriblant en mindreårig. Han er også en såkalt registrert seksualforbryter. Dette var et resultat av en kontroversiell avtale, som blant annet ledet til at USAs arbeidsminister Alexander Acosta fredag meldte sin avgang.

Flere stilte i ettertid spørsmål om hvorvidt Epsteins mektige vennekrets, som blant annet inkluderte Donald Trump og Bill Clinton, hadde noe å si for den milde dommen han fikk.

Publisert: 13.07.19 kl. 04:26