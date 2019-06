Foto: MOHAMMED AL-SHAIKH / AFP

FN-etterforskning: Henrettelsen av Khashoggi var planlagt

En uavhengig etterforskning gjennomført av FN konkluderer at Saudi-Arabia sto bak drapet på journalisten Jamal Khashoggi, og mener at kronprins Mohammed bin Salman bør etterforskes.

I rapporten skriver etterforskeren Agnes Callamard at Saudi-Arabia planla drapet på Khashoggi, og at troverdige bevis knytter kronprins Mohammed bin Salman til drapet, ifølge AP. Rapporten konkluderer videre at landets myndigheter er ansvarlig for drapet, i tråd med internasjonal lov, skriver CNN.

Etterforskerne omtaler drapet som en «bevisst, planlagt henrettelse», melder kanalen.

Det er den første uavhengige etterforskningen etter drapet på Khashoggi. Den saudiarabiske journalisten ble drept i oktober i fjor, under et besøk hos det saudiarabiske konsulatet i Istanbul.

Callamard anbefaler videre at FN åpner etterforskning av kronprins Mohammed bin Salman og en rådgiver for den saudiarabiske kongefamilien.

Publisert: 19.06.19 kl. 12:23