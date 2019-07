ULYKKESSTEDET: Her mistet en norsk mann og hans sønn livet lørdag. En kvinne og ei ung jente overlevde ulykken og er på sykehus. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

Nabo om ulykkesovergangen: – Lysene har ikke virket

Mike Klemmesen, som bor i nærheten av planovergangen der to nordmenn mistet livet lørdag, forteller at «vi er rystet her ute».

Lørdag formiddag like over klokken 11 var en norsk familie i trafikkulykke med letbanen på en planovergang i Trustrup i Danmark. En mann (34) og hans sønn (7) mistet livet, mens en kvinne og ei jente er på sykehus uten livstruende skader. Familien er fra Buskerud.

Politiet har ikke kunnet si noe om årsaken til ulykken, men naboer til planovergangen mener den er for dårlig sikret. Politiet i Norge henviser til det danske politiet som har ansvaret for etterforskningen.

– Det er forferdelig at dette har skjedd. Vi er rystet her ute, sier Mike Klemmesen til avisen Århus Stiftstidende.

Han forteller at bommene ligger klare på en gård i nærheten. Klemmesen har så langt ikke besvart VGs henvendelser.

– De har bare ikke blitt satt opp før toget begynte å kjøre denne ruten. Utover det har vi de to siste dagene sett at lysene ikke har virket. Senest i formiddag kjørte mine foreldre over, fordi det ikke blinket, for så å oppdage at toget var på vei, hevder Klemmesen til avisen.

Å finne ut om lys og lydsignalene har fungert som de skulle, er en del av undersøkelsene som gjøres.

Han forteller videre at flere i lokalsamfunnet har sett dette torsdag og fredag. Klemmesen oppgir også at det er svært dårlig sikt i den ene retningen ved overgangen, men presiserer at han ikke kjenner til fakta denne ulykken.

Letbanen på denne strekningen, Århus til Grenaa, begynte å gå i april i år.

VG har vært i kontakt med en nabo som bor 900 meter fra ulykkesstedet.

– Jeg kjører daglig der, men har aldri opplevd at lysene ikke har virket. Jeg betviler likevel ikke at de kan ha sviktet, sier hun.

TRAGISK UTFALL: Det ble satt i gang en massiv redningsaksjon da ulykken skjedde. Bilen lå på siden flere meter fra overgangen. Foto: Per Øxenholt / Ritzau Scanpix

– Bom vil være klar innen oktober

– Denne konkrete overgangen skal oppgraderes med bom, og arbeidet vil være ferdig senest 1. oktober, sier direktør i Letbanen, Michael Borre, til VG.

Han forteller at alle overgangene på den aktuelle strekningen mellom Århus og Grenaa, skal få bom.

Først da vil toget kunne kjøre i 100 kilometer i timen. Når varslingen kun består av skilt, lys og lyd, slik den gjorde i dette tilfellet, må toget senke hastigheten til 75 kilometer i timen, forklarer han.

Lyset på varslingsanlegget ved overgangen skal blinke rødt for å varsle bilister om å stanse. I tillegg er det skiltet med varseltrekant og et rødt og hvitt kryss. Det er også lydsignal.

– At det ikke er bom er ikke uvanlig, sier Borre til Extra Bladet.

