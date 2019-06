Nyhetsbyrå: To omkommet etter nødlanding

To piloter skal ha mistet livet da et fly måtte nødlande på flyplassen i Nizhneangarsk i Russland. I tillegg skal syv personer være skadet.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Sputnik, samt flere russiske medier.

– Vi følger situasjonen etter en ulykke på flyplassen i Nizhneangarsk. Et passasjerfly måtte nødlande, og to piloter er døde. 42 voksne og et par har blitt reddet, syv personer er skadet, sier Alexey Fishev, talsmann for det lokale hovedkvarteret, ifølge nyhetsbyrået.

Flyet skulle til Ulan-Ude torsdag morgen, og måtte nødlande etter at en motor feilet.

Flyet skal ha krasjet i en bygning på flyplassen og begynt å brenne. Det viser også en video lagt ut på sosiale medier.

Ifølge TV Zvezda skal det være et fly fra Angara Airlines

Publisert: 27.06.19 kl. 05:56