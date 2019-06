BEVIS: Det amerikanske forsvarsdepartementets hovedkvarter Pentagon offentliggjorde mandag dette bildet som skal vise medlemmer fra Irans revolusjonsgarde etter at de angivelig fjernet en udetonert mine festet til et av de angrepne tankskipene. Foto: US NAVY, Reuters

Pentagon legger fram beviser: Mener de viser Iran angripe tankskip

Beskyldningene har haglet mellom USA og Iran etter at to tankskip ble angrepet i Omanbukta i forrige uke. Nå legger Pentagon fram bilder de mener beviser iransk innblanding, samtidig som de annonserer at de sender 1000 flere amerikanske soldater til Midtøsten.







Fredag hevdet flere kilder i det amerikanske statsapparatet overfor CNN at det fantes materiale som beviste at Iran hadde en finger med i spillet da de to tankskipene Front Altair og Kokuka Courageous ble angrepet i Omanbukta torsdag.

Nå har det amerikanske forsvarsdepartementet offentliggjort bilder som viser det som skal være den Iranske revolusjonsgarden i båt på vei bort fra det japanske tankskipet Kokuka Courageous.

– Fjernet mine

Bildene skal angivelig vise iranerne fjerne en udetonert mine fra skroget på det japanske fartøyet.

HÅNDAVTRYKK: Et håndavtrykk kan skimtes på stedet på skroget til det japanske tankskipet Kokuka Coureagous der det amerikanske forsvaret mener at det har sittet en mine. Foto: US NAVY , Reuters

– Iran har ansvar for angrepet basert på videomaterialet og ressursene og ferdighetene de utviste da de raskt fjernet den udetonerte minen, sier kommandohovedkvarteret i forbindelse med offentliggjøring av bildene, ifølge Reuters.

Allerede samme dag som angrepene skjedde, torsdag 13. juni, la det amerikanske sjøforsvaret ut en video på Twitter, som skal vise et iransk marinefartøy som beveger seg langs Kokuka Courageous.

En person om bord i den lille båten fjerner ifølge CNNs kilde en udetonert mine fra skroget. Se videoen:

Personen som fjernet det udetonerte sprenglegemet etterlot tilsynelatende et håndavtrykk på skipet, som er foreviget av det amerikanske forsvaret.

Det amerikanske forsvaret har en teori om at iranerne var ute etter å fjerne bevis for at de hadde vært involvert i angrepene mot tankskipene, hevdet CNNs kilder før helgen.

Iran nekter

Den iranske generalmajoren Mohammad Bagheri avviste så sent som mandag at landet har noe med angrepne mot de to tanskskipene å gjøre, skriver Reuters. Han framholder at dersom Iran skulle ønske å blokkere Hormuz-stredet, ville de gjort det åpenlyst.

FLERRET: Skroget av det japanske tankskipet Kokuka Courageous ble flerret opp under angrepet torsdag. Bildet er offentliggjort av Pentagon mandag. Foto: US NAVY, Reuters

Begge de to tankskipene befant seg i iransk farvann da de ble angrepet. Det japanske skipet brant i en kort periode. Et av bilene Pentagon offentliggjorde mandag viser et hull i skroget som følge av en eksplosjon.

Det andre tankskipet, Front Altair, som hører til John Fredriken-selskapet Frontline, hadde en mer omfattende brann som ikke var slukket før dagen etter. Besetningen ble evakuert og satt i land i Iran.

Kokuka Courageous kunne seile videre for egen maskin, mens Front Altair ble tatt under slep og i retning Emiratene.

ANKRET OPP: Front Altair er avbildet der hun ligger ankret opp utenfor emiratet Fujairah mandag, ifølge selskapet Maxar Technologies. Foto: Reuters

Nye satelittbilder av skipene

I tillegg til bilder fra det amerikanske forsvaret og Pentagon, har selskapet Maxar Technologies distribuert satelittbilder som skal vise de to tankskipene og som ifølge AP er datert mandag.

– Bildene av Front Altair viser omfattende skader på styrbord side av tankskipet som er forårsaket av eksplosjonen og brannen på fartøyet, heter det i en uttalelse fra selskapet.

UTENFOR FUJAIRAH: Kokuka Courageous er avbildet utenfor emiratet Fujairah mandag, ifølge selskapet Maxar Technologies. Foto: Reuters

Det amerikanske forsvarsdepartementet sier i en uttalelse mandag at de vil sende ytterligere 1000 soldater til Midtøsten for å være i forsvar mot Iran. Den økte beredskapen vil bestå av væpnede tropper og mer personell for økt overvåking og etterretning i regionen, skriver NTB.

Iran og USA har vært i konflikt siden president Donald Trump trakk USA fra atomavtalen i mai i fjor. Avtalen ble inngått i 2015 mellom Iran, USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU.

Fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan sa i uttalelsen at den økte militære tilstedeværelsen vil være for å forsvare amerikanske interesser.

– USA vil ikke gå inn i en konflikt med Iran, sa Shanahan, og begrunnet utplasseringen av flere soldater med at de skulle øke sikkerheten for militærstyrkene som allerede er utplassert i regionen.

Det økte amerikanske nærværet ses også på som et svar på at Iran tidligere mandag annonserte at de vil lagre mer anriket uran enn grensen landene tidligere er blitt enige om i atomavtalen.

