LYSTE OPP ROMMET: Bestemoren Samantha Gardner fortelle hvordan barnebarnet fikk alle i rommet til å smile, og at han var en så glad liten gutt. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Davell (1) ble skutt og drept da han var i parken: – Et mareritt

NEW YORK (VG) En kraftig økning av skyteepisoder rammer byen som fortsatt er preget etter «black lives matter»-demonstrasjonene og coronapandemien. – Nå er alle redde for hvor neste kule kommer fra, sier Samantha Gardner til VG.

Bestemoren til Davell Gardner Junior (1) forteller at hun på kvelden 12. juli våkner av at telefonen ringer.

– Junior er skutt, han er skutt, roper svigerdatteren hennes inn i telefonen.

Så blir samtalen avbrutt.

Samantha Gardner blir sittende på sengen i Brooklyn-leilighet sin uten å vite hva som har skjedd, hvordan det går med barnebarnet eller hva hun skal gjøre.

– Jeg ble ringt opp igjen da var de på sykehuset. Jeg fortet meg bort dit, og fikk vite at de hadde tatt ham med til et annet sykehus for operasjon. To timer senere var han død, sier bestemoren til VG.

SKUTT OG DREPT: Davell Gardner Junior skulle blitt to år i september. Foto: Privat

Lille Davell ble skutt og drept av to foreløpig ukjente gjerningspersoner som avfyrte flere tilfeldige skudd. De skadet også tre andre.

Moren hadde akkurat bestemt seg at det var på tide å dra hjem fra familiegrillingen i parken, noen hundre meter bortenfor bestemorens hus, da skuddene haglet.

Den siste tiden har politiet i New York sett en kraftig økning av skyteepisoder i storbyen som huser rundt 8,4 millioner innbyggere.

Byen har siden mars vært hardt rammet av coronapandemien, og etter drapet på John Foley har det tidvis foregått store Black Lives Matter-demonstrasjoner i gatene.

I juni økte antall skyteepisoder med 130 prosent, sammenlignet med samme måned i 2019, skriver New York politidistrikt i en pressemelding.

Politiet trekker frem budsjettkutt, lovendringer og coronapandemien som mulige forklaringer på den drastiske økningen.

PASSER PÅ MINNESTEDET: Det er lagt ned lys, blomster og gaver hvor Davell ble skutt. En politibil står fortsatt og passer på området, en måned etter drapet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

– Hvorfor tar det ikke slutt?

VG møter Samantha Gardner hjemme i leiligheten hennes. Den befinner seg i et av de mer belastede områdene i Brooklyn i New York. Utenfor bygningen hennes er det plassert to politibiler, og det er ikke uvanlig at skyteepisoder skjer i området. Spesielt nå, forteller hun.

– Hvorfor tar det ikke slutt? Skytingen må stoppe. Uskyldige mennesker dør. Hver eneste dag når du skrur på nyhetene er det enten corona, eller alle skyteepisodene i New York.

– Nå er alle redde for hvor neste kule kommer fra. «Black lives matter», ja. Men vi har likevel «black on black» kriminalitet. Det er unge svarte menneske som gjør dette mot oss.

Aeronde Davis jobber med å få ungdom bort fra gatene. Her serverer han mat i Brooklyn-nabolaget. Foto: Camilla S. Bergland / VG

– Det er tragisk det som skjer i byen vår. Ungdommene får ikke gått på skolen på grunn av corona. Mange har også mistet jobbene sine og folk trekker mot gaten. På gaten er det gjenger, og kriminaliteten får herje, sier Aeronde Davis til VG.

Han er ambulansearbeider og leder av «Med Troop», en organisasjon som forsøker å få ungdom bort fra gaten og ut av kriminalitet.

– Et mareritt

Han forteller hvordan organisasjonen deres forsøker å få ungdom engasjert i for eksempel førstehjelp – og på den måten hjelpe dem inn i arbeidslivet hvis de ønsker en karriere innen politi eller helse.

– Vi deler også ut ryggsekker, tegnesaker og ting som unge, som kanskje kommer fra fattigere familier, har behov for, sier han.

LITEN KISTE: – Det var en vond begravelsen, forteller bestemoren til Davell Gardner Junior. Foto: Privat

Samantha Gardner beskriver barnebarnet som en glad liten gutt, som hadde hele livet foran seg. Han skulle fylt to år 2. september, og familien hadde så smått begynt å planlegge hvordan de skulle pynte til bursdagsfesten hans.

Bestemoren forteller hvordan han elsket Peppa Gris og epler og hvordan hun kalte ham «my little apple head», (mitt lille eplehode), fordi han var så glad i frukt.

– Det er som et mareritt som jeg ikke får våknet fra. Jeg vil bare ha tilbake barnebarnet mitt.

– Han ble aldri gammel nok til sin andre bursdag. Selv om han kjempet og forsøkte å overleve, så blødde han i hjel. Jeg håper de tar dem som gjorde det, og jeg håper de kommer til å lide sånn som vi lider nå.

Ønsker mer politi i gatene

I 2020 går hele seks milliarder dollar av New York City sine budsjetter til politiet. Demonstrantene som VG snakket med i juni mente pengene heller kunne brukes på bedre helsetjenester og trygge steder for minoritetsbefolkningen å oppholde seg på.

Samantha ønsker derimot mer politi i gatene. Og har ikke noe å utsette på den behandlingen de har fått fra politiet i forbindelse med drapet på barnebarnet.

– De har virkelig vært de aller beste. De har ringt og spurt hvordan det går. Vi har hatt dem på døren her, og de har virkelig gjort jobben sin. Nå håper jeg også bare at vi får vite hvem som står bak drapet.

VONDT: Den siste måneden har vært vanskelig, forteller Samantha Gardner. Foto: Camilla S. Bergland / VG

For å hedre barnebarnet ønsker hun nå å starte en innsamlingsaksjon hvor pengene skal gå til å gjøre gatene i nabolaget tryggere for dem som bor der.

VG har vært i kontakt med politiet i New York City som sier følgende.

– Etterforskningen er fortsatt pågående, sier Brendan Ryan, talsmann for New York City politidistrikt.

Publisert: 22.08.20 kl. 22:24

