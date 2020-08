Hviterussland: Hevder demonstrant blir skutt

Aleksandr Taraikovskij (34) døde under demonstrasjonene i Hviterussland. Politiet hevder han ble drept av eksplosiver han holdt i hånden. Hans kjæreste mener han ble skutt av politiet.

Nilas Johnsen

Anne Bjørg Vaa

Nå nettopp

Videobildene i denne saken skal vise at opprørspoliti i Hviterussland skyter mot en demonstrant. VG har sjekket videoklipp av hendelsen fra en lang rekke kilder, og fra ulike kameravinkler, opp mot et videoklipp sendt ut av nyhetsbyrået Associated Press (AP).

I et intervju som AP har publisert med kjæresten til den drepte demonstranten, forteller Elena German at hun ikke tror på politiets versjon av hendelsen, som er at 34-åringen døde av skader han pådro seg da han forsøkte å kaste eksplosiver mot politiet.

– Han har ingenting i hendene. Her ser man et skudd, han tar seg til brystet, blod, han faller, sier hun mens hun ser på videoklippet.

Skrekkhistorier fra Hviterussland: – De behandlet oss som dyr

MISTET KJÆRESTEN: Elena German var kjæresten til en av de drepte demonstrantene i Hviterussland. Foto: Mstyslav Chernov / AP

Fikk se liket

Hun fikk muligheten til å se på liket av sin kjære på likhuset før begravelsen lørdag. Og hun var ikke i tvil om at han var blitt skutt, fordi skadene ikke samsvarer med at han skal ha holdt i noen form for eksplosiver.

– Det var en liten søm i brystet, hullet var blitt sydd igjen. Men det var et sort blåmerke, det var lite, men vi kunne se det. Og hendene og føttene hans var ikke skadet, det var ikke blåmerker en gang. Det var åpenbart at han ble skutt rett i brystet, sier hun til AP.

Mannen døde mandag, under de voldsomme demonstrasjonene etter forrige helgs valg i Hviterussland, der landets mangeårige president Aleksandr Lukasjenko sikret seg en ny periode.

Lukasjenko hevder at han fikk 80 prosents oppslutning i valget, et tall en rekke eksperter har påpekt at er usannsynlig høyt. En stor andel av befolkningen i Hviterussland anklager regimet for valgfusk, og demonstrasjonene viser ingen tegn til å avta i styrke.

Opposisjonslederen i Hviterussland, Svetlana Tikhanovskaja, som har måttet dra i eksil til Litauen, har søndag oppfordret til nye massedemonstrasjoner.

BEGRAVELSEN: Hundrevis av mennesker fulgte begravelsen til Alexander Taraikovsky. Foto: SERGEI GAPON / AFP

Vil ha rettferdighet

Kjæresten til den drepte demonstranten sier at hun ønsker en full etterforskning, og har bedt om hjelp fra en menneskerettsorganisasjon. Rundt 500 mennesker deltok i begravelsen.

– Jeg er rasende og vil ha rettferdighet. Jeg er veldig redd, jeg er blitt etterlatt alene, sier hun

– Hvorfor skjøt de ikke mot beina hans, eller mot armen hans? Hvorfor kan de ikke se forskjellen på en ubevæpnet person og en terrorist, fortsetter German.

Den drepte mannens kjæreste forklarer videre at de to ikke hadde vært politisk aktive inntil nylig, men hadde begynt å støtte opposisjonen før valget.

– Uansett hvor mye de setter opp sperringer, skrur av internett og sprer demonstrantene, så er vi ikke lettlurte. Alle skjønner hva som skjer, sier hun.

To personer er bekreftet drept i demonstrasjonene. Det tallet kan bli langt høyere, ettersom 78 arresterte personer fortsatt er savnet får VG opplyst fra kilder i Hviterussland.

Innenriksminister Yury Karayev har gått ut og beklaget skadene de varetektsfengslede er blitt påført, men hevder at han hadde bedt politiet om å opptre varsomt. Også president Lukasjenko har uttalt at han ikke har noe med arrestasjonene å gjøre.

forrige







fullskjerm neste

Putin: Villig til å hjelpe

Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med jernhånd i 26 år, søker nå hjelp fra Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg hadde en lang, innholdsrik samtale i dag med den russiske presidenten. Vi ble enige om at på vår forespørsel skal omfattende hjelp gis for å trygge landets sikkerhet, sa Lukasjenko til forsvarsledelsen i Hviterussland, ifølge det hviterussiske nyhetsbyrået Belta.

Og Putin sier han er villig til å hjelpe Lukasjenko-regimet i tråd med en militæravtale mellom landene, melder NTB.

Budskapet ble formidlet av Putin i en telefonsamtale med Lukasjenko søndag, ifølge en uttalelse fra Kreml, som siteres av nyhetsbyrået Reuters. I uttalelsen hevdes det også at Hviterussland er utsatt for «ytre press».

HOLDER APPELL: President Aleksandr Lukasjenko taler i Minsk søndag. Foto: Maxim Guchek / BelTA

Busset inn tilhengere

Lukasjenko holder søndag en støttedemonstrasjon for seg selv i Minsk, der han blant annet hevder at NATO flytter tropper mot grensen til Hviterussland, og at landene Polen, Latvia og Litauen forsøker å presse Hviterussland til å avvikle nyvalg.

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa presidenten, melder NTB.

Busser har fraktet Lukasjenko-tilhengere inn til byen, melder BBC. Her har de vist sin støtte til den omstridte presidenten som har sittet med makten i Hviterussland siden 1994. Det er kommet meldinger om offentlig ansatte som angivelig har fått ordre om å delta i støttemarkeringen.

Publisert: 16.08.20 kl. 14:45

Mer om Hviterussland

Fra andre aviser