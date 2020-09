forrige











fullskjerm neste Brannhemmende middel slippes ned på skogbrannen som brenner i en åsside i Yucaipa, California.

150 sperret inne av branner

En svært farlig skogbrann som startet i Sierra nasjonalskog fredag har sperret inne minst 150 personer nær området Mammoth Pool.

Oppdatert nå nettopp

Brannvesenet i Fresno melder på Twitter at de sammen med Nasjonalgarden i California jobber med å frakte folk ut av de berørte områdene.

De skriver at 63 personer så langt er berget ut, og at to er alvorlig skadet. Ti personer har moderate skader.

Tidligere på dagen estimerte en talsperson for Forest service at så mange som 1000 personer søkte ly nær Mammoth Pool og at folk hadde blitt bedt om å hoppe i vannet hvis det skulle bli nødvendig, skriver San Francisco Chronicle.

Et helikopter hentet personer fra brannområdet sent lørdag kveld, ifølge nasjonalgarden i California, og fraktet dem til nasjonalgardens fasiliteter ved Fresno flyplass. Noen av de evakuerte ble tatt med videre til medisinske sentre for behandling.

Rundt klokken 21.00 lørdag lokal tid ble beboere fra Beasore Meadows evakuert. – Ikke vent på et evakueringsvarsel hvis du ikke føler deg trygg, meldte Maderas sheriff i en Twitter-melding.

Området opplever for tiden hetebølge og dette gjør at skogbrannene blir vanskeligere å temme. Offiser Jason Sanchez fra nasjonalgarden var ved Fresno flyplass lørdag kveld og fortalte San Francisco Chronicle at det var uklart hvor mange som fortsatt trengte å bli reddet ut fra de berørte områdene, men at beredskapsmannskap ventet på evakuerte på flyplassen.

STANS: Trafikken stopper opp på Highway CA-168 og Lodge Road mens personer evakueres og veier stenges som følge av skogbrann lørdag lokal tid. Foto: Eric Paul Zamora / The Fresno Bee

Publisert: 06.09.20 kl. 09:14 Oppdatert: 06.09.20 kl. 09:28

