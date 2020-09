STOR MOTSTAND: For femte uke på rad var store folkemasser ute i gatene i Minsk og viste sin misnøye med mannen som blant annet omtales som Europas siste diktator. Foto: AP / NTB scanpix

Titusenvis av demonstranter i gatene i Hviterussland tross advarsler

Flere tusen demonstranter tok seg fram til presidentpalasset til den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko søndag for å kreve at han går av.

NTB-DPA-AP

Titusenvis av mennesker trosset advarslene fra sikkerhetstjenesten og deltok i markeringene mot Lukasjenko – markeringer som nå er inne i sin femte uke.

Bilder fra den hviterussiske hovedstaden viser demonstranter i gatene som vifter med Hviterusslands historiske rød-hvite flagg og roper «Hviterussland lever». Ifølge en menneskerettighetsorganisasjon deltok så mange som 100.000 personer i marsjen i Minsk.

Uavhengighetsplassen var helt avsperret, og politiet blokkerte demonstrantenes rute med barrikader og piggtråd. Uniformerte tjenestemenn sto side ved side bak skjold.

Bilder viser også pansrede kjøretøy og sikkerhetsstyrker som pågriper personer. Myndighetene har tidligere advart om at de vil slå ned på dem som trosser ordren om å holde seg hjemme. Selv om politiet ikke lenger pågriper like mange som da demonstrasjonene først startet, ble flere titalls innbrakt søndag i Minsk og byen Grodno, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Viasna.

Marsjerte til presidentpalasset

Mange fortsatte marsjen forbi Uavhengighetsplassen, som ligger i en annen del av byen enn Lukasjenkos palass. Noen vaiet med regnbueflagg og spilte musikk. Opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova var blant demonstrantene.

Et stort oppbud av opprørspoliti var også utplassert ved presidentpalasset. De var utstyrt med vannkanoner for å stanse mengden.

IKKE POPULÆR: Store demonstrasjoner i Hviterussland har pågått i flere uker mot den sittende presidenten Aleksandr Lukasjenko. Foto: Maxim Guchek / BelTA

– Dette menneskehavet kan ikke stanses av militærutstyr, vannkanoner, propaganda og arrestasjoner. De fleste hviterussere ønsker en fredelig maktovertakelse, og vi vil ikke slutte med å fremme våre krav, sa Kolesnikova, som leder et koordineringsråd som er satt sammen av opposisjonen for å skape dialog med Lukasjenko.

Den 66 år gamle presidenten har avvist alle forsøk på diskusjon med koordineringsrådet, og noen av medlemmene har blitt pågrepet. En av dem, Olga Kovalova, ble i helgen utvist fra Hviterussland og kjørt til Polen av politiet.

Bruker humor

Til tross for at den uavklarte tilstanden drar ut i tid, sier demonstrantene at de er fast bestemt på å ikke la seg utmatte. Noen demonstranter har tatt i bruk humor som våpen mot den autoritære presidenten.

«Lukasjenko, begynn å bygge hus ved Janukovitsj», het det på en plakat, med referanse til den tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj som rømte til Russland i 2014 etter måneder med protester mot regimet.

«Jordbrukskollektivet gikk konkurs», sto det på en annen plakat, med henvisning til at Lukasjenko jobbet som direktør i et statseid jordbrukskollektiv før han gikk inn i politikken, samt at han har holdt fast ved en sovjetisk linje for Hviterusslands økonomi.

Flere byer

Det meldes også om demonstrasjoner i andre byer. Bilder fra Grodno viser uniformerte tjenestemenn som stormer demonstranter, og tåregass skal ha blitt tatt i bruk. Lignende scener skal ha utspilt seg i byen Brest, ifølge rapporter fra opposisjonsgrupper.

Hundretusener har demonstrert i Hviterussland siden det omstridte presidentvalget som ble avholdt 9. august. Demonstranter har ikke bare krevd presidentens avgang, men også bedt om løslatelse av politiske fanger, nyvalg og straffeforfølgelse av politivold.

Publisert: 06.09.20 kl. 20:17

