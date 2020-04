VAKSINEKAPPLØPET: Det er nå over 100 forskjellige forskningsgrupper som jobber for å få en covid-19 vaksine. Foto: Bing Guan / Reuters

Vaksinekappløpet: Over 100 forskergrupper jobber på spreng

Eksperter verden over sier at en vaksine kan bli klar om 12–18 måneder. Noen ønsker å bli ferdige langt før.

Nå er det 115 forskjellige forskergrupper som jobber på spreng for å finne en vaksine mot covid-19, ifølge en rapport fra CEPI.

En håndfull av prosjektene har allerede kommet til fase én av vaksineutviklingen – som innebærer menneskelige tester med stort fokus på sikkerhet, ifølge amerikanske helsemyndigheter.

Noen forskere er derimot så sikre på at de har riktig «oppskrift» at de har startet å masseprodusere vaksiner allerede.

Universitetet i Oxford sier nemlig at de vil produsere én million doser innen september, og flere hundre millioner innen året er omme, melder BBC.

– Det vanskelige er at de ikke har startet menneskelige tester enda – de starter først neste uke. De er veldig optimistiske for at det de har designet vil fungere, sier James Gallagher, helse- og vitenskapskorrespondent, til BBC.

Hvorfor tar det tid å lage en vaksine? VGTV forklarer:

Startet opp i rekordfart

Massachusetts-baserte Moderna er en av de få organisasjonene som er i fase én. De har allerede lagt grunnlaget for å starte den neste fasen innen få uker.

– Alle våre de 45 menneskelige tester gikk bra, men nå er vi i ferd med å endre strukturen i vaksinen noe for å teste på eldre subjekter, sier Dr. Stephen Hoge, president i Moderna, til CNN.

Moderna er én av de åtte som får støtte av CEPI, og derfor også fra Norge.

– Den første fasen ble iverksatt i rekordfart, sa Anthony Fauci, en av Trumps helserådsgivere, tidligere i april til CNBC.

Det tok kun 63 dager fra gensekvensen ble identifisert til starten av fase én.

– Istedenfor at vi modifiserer viruset og injiserer det, vil vi gi kroppen verktøyene til å endre på viruset på egen hånd. Det er slik vaksinen vår vil fungere, forklarer Dr. Hoge videre.

GIR SKRYT: Dr. Anthony Fauci hyller den raske responstiden til noen av vaksine-utviklerne. Foto: Alex Brandon / AP

Vil bruke kontroversiell metode

En av de etiske problemstillingene forskere verden over må ta stilling til, er hvem som skal bli testet – og hvordan de skal testes.

Noen forskere foreslår i en ny studie å eksponere unge friske mennesker til viruset, og deretter gi noen av dem kun en placebo-vaksine.

– Hovedgrunnen for å gjennomføre en slik type test er for å akselerere prosessen, og få viruset ut på markedet raskt, sier Nir Eyal, forfatteren av studie og professor ved Rutgers universitetet, til vitenskapsjournalen Nature.

Forslaget har derimot fått kritikk.

– Dette må gjennomtenkes svært nøye. For selv om noen kommer til å benytte seg av denne muligheten, så er det faktisk noen unge som dør av dette viruset, sier Adam Finn ved universitetet i Bristol, til The Guardian.

Publisert: 25.04.20 kl. 02:00

