I RETTEN: Anastasija Vasiljeva fra en legeorganisasjon og hennes advokat Vjatsjeslav Gimadi, som tilhører en organisasjon som kjemper mot korrupsjon i Russland. Foto: The Foundation for Fighting Corruption

Legen ga Kreml corona-kritikk. Så ble hun pågrepet.

Den russiske legen Anastasija Vasiljeva beskyldte Moskva for å lyve om corona-viruset. Fredag fikk hun et ublidt møte med politiet da hun ble pågrepet og avhørt.

Nå nettopp

Ifølge Vasiljeva skulle hun dele ut masker til leger og annet helsepersonell som jobber på sykehus.

Retten i en liten by i Novgorod fylke ga henne bot for å brutt karantenebestemmelsene og for ikke å ha adlydt politiet.

Vasiljeva er leder for en legeforening, «Legealliansen», som er nært knyttet til den kjente opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Hun er dessuten hans personlige lege.

Amnesty har fordømt pågripelsen og i en uttalelse heter det at «det er forbløffende at russiske myndigheter synes å frykte kritikk mer enn den dødelige covic-19-pandemien».

– Regjeringen lyver åpenlyst. De vil ikke ha panikk, fordi de vil ikke at folk skal forstå hvor ille det står til med helsevesenet vårt, uttalte Vasiljeva til blant annet Radio Free Europe den 20. mars.

Hun hevder at turen til Novgorod er del i en kampanje som denne legeforeningen har for å forsikre seg om at sykehusene er klare til å møte corona-krisen - og at leger og andre har det nødvendig beskyttelsesutstyret.

Legeforeningen har publisert en video der det heter at Vasiljeva ble tatt av politiet og forsøkt dratt inn i politistasjonen. Bildene viser at hun gjorde motstand. På sosiale medier hevder foreningen at hun mistet bevisstheten etter at en av politifolkene prøvde å kvele henne.

Dette er videoen som «Legealliansen» hevder viser pågripelsen:

Etter at Russland begynte å få corona-smittede, har Vasiljeva kritisert regjeringen for manglende handling mot pandemien, og beskyldt dem for å underrapportere antallet smittede.

Ifølge VGs statistikk er det nå 4.731 registrerte smittede og bare 43 døde i Russland. Omtrent to av tre konstatert smittede bor i Moskva.

Enkelte Kreml-tro medier skriver at Vasiljeva er et redskap for Aleksej Navalnyj, som altså er den mest kjente opposisjonspolitikeren i Russland. Han hyller legen på sosiale medier.

Mange steder i Russland er det nå innførte strenge corona-restriksjoner. Moskvas borgermester Sergej Sobjanin har fått ros for at han har satt i verk strenge tiltak for å hindre smitten.

Det vakte stor oppmerksomhet da en av Russlands fremste viruseksperter for noen dager siden meldte at han er smittet. Overlege Denis Protsenko viste den 24. mars president Vladimir Putin rundt på sykehuset der corona-syke blir behandlet. De håndhilste den gang. Men ifølge presidentens pressetalsmann Dmitrij Peskov blir Putin testet jevnlig og «alt er normalt».

Publisert: 04.04.20 kl. 23:36

