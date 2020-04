DØDE ALENE: Enrico Giacomoni (til høyre) døde av covid-19 i slutten av mars. Her sammen med sønnen Roberto. Foto: Privat bilde med tillatelse fra Giacomoni-familien, via AP

Italienske Enrico (80) er en av mange som dør alene

Rett før sønnen og kona skulle slippe ut av karantene, fikk de beskjeden: Enrico (80) er død. Da hadde de kun hatt videokontakt med sin covid-19-syke «Nonno».

Langfredag passerte verden et dystert tall: 100.000 coronadødsfall

Mange dør uten sine nærmeste til stede, og en av dem er Enrico Giacomoni fra Roma. Han ble 80 år.

– Han var en god mann, sier sønnen Roberto til nyhetsbyrået AP.

Det plager ham at faren måtte gå gjennom dette alene.

GIFT: Enrico Giacomoni og hans kone Giulia Chiodi var gift i 55 år. Han døde alene, uten mulighet til å ta farvel. Foto: Privat bilde med tillatelse fra Giacomoni-familien, via AP

Enrico drev et lite entreprenørselskap til han pensjonerte seg og ble bestefar på heltid. AP skriver at «Nonno» alltid hadde tid til en prat med folk i nabolaget og sønnen beskriver ham som en dedikert familiemann.

Ble satt i karantene

Pensjonisttilværelsen kom med en lungekreft-diagnose, som han ble operert for ti år tilbake.

En kveld i midten av mars i år fikk 80-åringen feber, mageproblemer og vanskeligheter med å puste. Ambulansen ble tilkalt, men Roberto fikk ikke være med til sykehuset – i tilfelle faren var coronasmittet.

Han og moren Giulia – Enricos kone gjennom 55 år – ble satt i karantene så snart smitten var et faktum, men de kunne fremdeles ha kontakt med far og ektemann via videosamtaler. Da tilstanden ble forverret og Enrico ble koblet til respirator, gikk kontakten over til en kort daglig oppdatering fra en av legene.

Rett før mor og sønn slapp ut av karantene, fikk de beskjeden fra sykehuset: Hele familiens far hadde gått bort.

Enrico døde 29. mars.

BESTEFAR: «Nonno» Enrico sammen med et av sine barnebarn. Foto: Privat bilde med tillatelse fra Giacomoni-familien, via AP

«Ikke vær bekymret, Papa»

I Roma sitter en familie tilbake i sorg. De minnes en mann som elsket havet, og som tok med familien på ekskursjoner når han kunne.

Sønnen husker de siste ordene han sa til sin far, kvelden ambulansen kom:

«Ikke vær bekymret, Papa. Jeg kommer med kofferten din i morgen. Det kommer til å gå fint. Vi sees i morgen.»

– Han håpet alt ville bli bedre, og det eneste jeg kunne si var «Vær sterk, Papa. Dette kommer til å gå over og én dag vil dette bare være et minne», fortsetter Roberto.

– Men øynene hans var triste – på den måten at han åpenbart visste.

Norske leger hjelper Italia

Italia er det hardest rammede landet i Europa, med 18.851 døde og til sammen 147.577 registrert smittede, ifølge VGs oversikt.

På verdensbasis er over 1,7 millioner bekreftet smittet og over 103.000 døde.

Fredag kveld annonserte italienske myndigheter at portforbudet forlenges til 3. mai.

Italia har bedt om hjelp til å bekjempe viruset, og denne uken sendte Norge 19 leger ned til frontlinjen i Bergamo for å bistå – og for å ta med seg verdifulle erfaringer hjem.

– Oppdraget vårt er å støtte helsevesenet og lokalsykehusene der nede. De har levd under et ekstremt høyt press i lang tid, som ikke kan sammenlignes med situasjonen her hjemme, sa gruppens leder Johnny Aslaksen da.

Publisert: 11.04.20 kl. 14:49

