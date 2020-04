OMKOM: Maeve Kennedy McKean er funnet død etter en kanotur. Foto: MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ny Kennedy-tragedie: Maeve Kennedy Townsend McKean funnet død

Torsdag forrige ble Robert F. Kennedys barnebarn og hennes sønn Gideoen (8) savnet etter en kanotur. Nå er Maeve Kennedy Townsend McKean funnet død.

Det bekrefter lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Ap. Søker fortsetter nå etter sønnen Gideon, som også er antatt omkommet.

– Maeve fylte 40 år i november og var mitt alt. Hun var min beste venn og sjelevenn, skriver ektemannen David McKean i et Facebook-innlegg.

Han er nå alenefar til Gabriella (7) og Toby (2,5 år).

– Gabriella er knust, men hun imponerer meg med hvor modig hun er. Toby er bare to og et halvt år, så han er fortsatt seg selv. Magisk og klønete. Men jeg vet han snart vil begynne å spørre om Maeve og Gideon. Det knuser meg at han ikke vil få ha dem som mor og bror, skriver han videre.

Maeve Kennedy Townsend McKean var barnebarnet til Robert F. Kennedy som ble drept i 1968 da han var presidentkandidat. Drapet skjedde fem år etter hans bror, John F. Kennedy, ble drept i Dallas.

IKKE FUNNET: Gideon McKean er fortsatt ikke funnet. Foto: Twitter via AP

Ifølge myndighetene var det sterk vind som gjorde at 40-åringen og hennes sønn ikke klarte å padle tilbake til stranden. David McKean opplyser at de padlet ut for å hente en ball i vannet.

Lørdag gjorde McKeans mor, Kathleen Kennedy Townsend, tidligere topp-politiker i Maryland, det klart før søket ble avsluttet at det hadde gått fra å være en redningsaksjon til en leteaksjon.

– Med stor sorg deler jeg nyheten om at søket etter min elskede datter Maeve og mitt barnebarn Gideo har gått fra å være en redningsaksjon til en leteaksjon, sa Townsend i en uttalelse ifølge CNN.

FAMILIEN: Maeve Kennedy McKean, David McKean og deres tre barn Gideoen, Gabriella og Toby. Foto: Facebook via AP

Familien oppholdt seg i et av husene til Kennedy Townsend for å gi barna mer plass enn de hadde i familiens hjem i Washington, mens de holdt seg i karantene.

– Gideon var åtte år, men han kunne like så godt vært 38 år. Han hadde en dyp medfølelse og nektet å synge barnesanger om de inneholdt noe om kunne minne om dårlig behandling av mennesker eller dyr. Han hatet det om jeg ved et uhell sa et stygt ord, skriver far David McKean i et langt Facebook-innlegg.

Publisert: 07.04.20 kl. 07:15

