HVA SKAL SKJE MED BARNA: Her blir kvinner og barn fra de siste IS-kontrollerte områdene sikkerhetskontrollert av kurdiske soldater. Den kurdiskdominerte SDF-militsen har innstendig bedt europeiske land om å hente tilbake sine statsborgere. Foto: BULENT KILIC / AFP

Flertallet mener barn av IS-foreldre bør få komme hjem

To av tre nordmenn mener barn av IS-foreldre bør få komme hjem, men flere stiller krav om alder og fødested.

Ferske tall fra Respons Analyse viser at 65 prosent av de spurte mener at Norge bør hente hjem barn av personer som sluttet seg til Den islamske stat (IS).

31 prosent svarer at barna uansett bør få komme hjem til Norge, mens 33 prosent mener de bør få komme hjem under gitte forutsetninger. 20 prosent svarer nei, 15 prosent «vet ikke».

15 prosent mener barna bør være under en viss alder for å kunne returnere, ti prosent mener forutsetningen bør være at barna er født i Norge, mens syv prosent svarer at barna kan komme hjem hvis de er barn av etniske nordmenn.

Respondentene hadde mulighet til å mene at flere av disse forutsetningene må være til stede for at barna skal få komme hjem.

Kvinner mer positive

Kvinner er mer positive enn menn til å la disse barna få komme hjem. 38 prosent av dem synes barna uansett bør få komme hjem, mens bare 25 prosent av mennene mener det samme.

Tilsvarende er det færre kvinner en menn som svarer nei på spørsmålet, 13 prosent mot 27 prosent av mennene.

arrow-right expand-left ENORM LEIR: Al-Hol huset inntil nylig i overkant av 10.000 personer. Nå bør nær 78.000 mennesker der. Skjebnen til barna født i terrorkalifatet Den islamske staten (IS), av kvinner med norsk statsborgerskap, er en politisk vrien sak for regjeringen.

Fire kvinner og seks barn

Fire norske kvinner og totalt seks barn sitter internert i leiren Al-Hol i Syria.

VG har tidligere publisert et stort intervju med besteforeldrene til to av barna, som har søkt om konsulær bistand og møtt veggen i Utenriksdepartementet (UD).

HVA SKJER MED BARNA: Hva skal skje med barna til IS-kvinner som dro til Syria fra Europa? Det er blitt et politisk omstridt tema i en rekke land. I den ferske undersøkelsen, svarer flere at alder på barna bør ha noe å si for retur. Foto: DELIL SOULEIMAN / AFP

Politisk uenighet

Hva som skal skje med barn av norske IS-kvinner, som sitter internert i en overfylt leir i Syria, der sanitære og medisinske forhold er kritiske, er svært omstridt.

Politikere som Abid Q. Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) har gått ut og krevd at barna hentes hjem til Norge. Det har også partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet gjort, slik at det kan bli politisk flertall for å hente ut barna.

Også FNs barnefond, UNICEF, mener Norge er forpliktet til å hjelpe de rundt 40 barna som er født av norske kvinner i terrorkalifatet til IS.

Men for statsminister Erna Solberg og Høyre er saken vrien: Solberg har sagt til VG at det ikke er aktuelt å hente ut barna slik situasjonen er nå.

Frp sier nei

Utfordringen for Solberg er at Frp har markert veldig tydelig at partiet mener Norge «ikke bør løfte en finger» for å hente hjem norske IS-kvinner, slik partileder Siv Jensen sa på et sentralstyremøte i mars.

Men på skriftlig spørsmål fra VG i forrige uke, viste Jensen videre til innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim.

Han mener IS-kvinnene bør straffeforfølges i Syria, og påpeker at det er praktiske utfordringer knyttet til å hente hjem barna.

Publisert: 19.04.19 kl. 14:42