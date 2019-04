Trump fryder seg over Mueller-rapporten

President Donald Trump fryder seg etter offentliggjøringen av den sladdede versjonen av Mueller-rapporten og fastholder at den renvasker ham.

NTB

– Jeg har en god dag, sier Trump, som gjentar at han hverken fikk russisk bistand i forkant av presidentvalget i 2016 eller har forsøkt å hindre granskingen av anklagene om dette i ettertid.

– Ingen hemmelig forståelse, ingen motarbeiding. Det var aldri noe slikt, og det kommer aldri til å bli noe slikt, sier Trump.

– Ingen annen president må noensinne bli utsatt for en slik bløff igjen, legger han til.

Trump la torsdag også ut et bilde av seg selv på Twitter, åpenbart inspirert av den populære serien Game of Thrones, med teksten «For dem som hater og de venstreradikale demokratene – Game Over».

Mueller avdekket ifølge den sladdede rapporten ikke noe samarbeid med russere foran valget i 2016, men han trekker ingen konklusjon når det gjelder opplysninger om at Trump ved ti anledninger skal ha forsøk å hindre etterforskningen.

USAs justisminister William Barr konkluderer imidlertid med at bevisene fra Mueller «ikke er tilstrekkelig til å slå fast at presidenten la hindringer i veien for etterforskningen».

