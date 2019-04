MISTET TRE BARN: Her er Anders Holch Povlsen og kona Anne Holch Povlsen på rød løper i forbindelse med feiringen av kronprins Frederiks bursdag i København i mai 2018. Foto: Olufson Jonas / TT NYHETSBYRÅN

Ekstra Bladet: Danske Anders Holch Povlsen på sykehus etter Sri Lanka-terror

Den danske klesmilliardæren som mistet tre av sine fire barn på Sri Lanka ble innlagt på sykehus etter terrorangrepet.

Det skriver danske Ekstra Bladet, som siterer kilder ved akuttmottaket. Danmarks ambassadør i India, Peter Taksøe-Jensen, bekrefter til avisen at et medlem av Holch Povlsen-familien har vært innlagt, men nå er utskrevet og har reist tilbake til Danmark.

På National Hospital of Sri Lanka bekrefter flere kilder at en fra familien var såret i angrepet på luksushotellet Shangri-La og innlagt. En medarbeider ved akuttmottaket opplyser at det var snakk om en voksen dansk mann.

Den 46 år gamle Bestseller-milliardæren og kona Anne Holch Povlsen (40) var på påskeferie sammen med barna på Sri Lanka, da landet i Det indiske hav ble rammet av åtte eksplosjoner søndag.

Angrepene har så langt kostet 321 mennesker livet, og antall døde og skadede fortsetter å stige. Tre av barna til det danske ekteparet var blant de drepte.

MINNES BARNA: Flere har lagt ned blomster foran hovedkvarteret til Bestseller i Brande i Danmark. Foto: Ritzau Scanpix/John Randeris via REUTERS

Anders og Anne Holch Povlsen var foreldre til de fire barna Alma, Astrid, Agnes og Alfred. For få dager siden publiserte et av barna bilder på sosiale medier fra familiens ferie.

På et av bildene var tre av søsknene samlet inntil hverandre ved bassengkanten. Under dette bildet er det kommentert over 5000 støtteerklæringer og kondolanser til familien. Det er ikke bekreftet hvem av barna som ble drept i angrepene. Ifølge Ekstra Bladet er familiens fire barn er 5, 10, 12 og 15 år gamle.

Torsdag skal det etter planen holdes et fakkeltog i Stavdrup i Danmark, hvor Bestseller-familien bor. Dette blir arrangert for å vise medfølelse til familien.

Holch Povlsen har bedt om fred i sorgen.

