Oljesølet på Bahamas: Oljen kan ha spredt seg til naboøya

Utslippet fra Equinors terminal på Bahamas er katastrofalt, advarer lokale. Samtidig opplyser et selskap til VG at de har sett olje i havet flere titalls kilometer unna.

Equinors terminal på øya Grand Bahama ble hardt skadet under orkanen Dorian. Omtrent 1,8 millioner fat olje var lagret på anlegget.

En video viser hvordan toppen på flere av de store oljetankene er revet av. Bakken rundt anlegget er farget svart.

– Det er katastrofalt. Det er olje på veien, i skogen, i gresset, sier Sam Teicher i miljøvernorganisasjonen Coral Vita, som har vært i området to ganger.

Skal ha sett olje i havet

Samtidig opplyser et beredskapsselskap at det har observert en betydelig mengde olje i havet.

California-baserte Strategic Response Partners var ved terminalen tidligere denne uken, og fløy også over området i helikopter.

Selskapet opplyser til VG at oljen hadde nådd nesten helt frem til naboøya Abaco.

Oljen ble observert utenfor Marsh Harbour og Guana Cay, ifølge selskapet. Dette området er flere titalls kilometer unna terminalen.

Selskapet har lagt ut en video på Twitter der de beskriver inntrykkene på bakken.

Også Sam Teicher har fått tilsendt bilder av det som skal være olje i havet.

– Jeg har ikke faglig kompetanse på dette, men jeg kan ikke forstå annet enn at olje er blitt tatt med stormfloen. Dette er en av de kraftigste stormene verden noensinne har sett. Hvis den kunne ta med seg bygninger, trær og mennesker, kan den også ta med seg olje.

Statseide Equinor bekrefter at de undersøker flere havområder.

– Dette er et av områdene vi har gjort observasjoner av et mulig produkt i vannet, men vi har ikke fått bekreftet at dette dreier seg om olje. Fremover vil vi gjøre ytterligere undersøkelser i dette området også, skriver pressetalsperson Eskil Eriksen i en e-post til VG.

En annen observasjon av det man trodde var olje i havet, har vist seg å være tang, opplyser Eriksen.

UTENFOR: Foto: Ramon Espinosa / AP

– Hundrevis av fat

Joseph Darville fra miljøorganisasjonen Save The Bay bor på øya, og var ved terminalen sammen med Aftenposten på tirsdag.

Han frykter hundrevis av fat olje kan ha blitt ført ut i vannet.

– Nord for terminalen, der tankene står, har oljen trengt 450 meter inn i skogen. Trærne er ti meter høye. Store bølger har slått inn over anlegget og tatt med seg oljen.

ENORME SKADER: Øya Abaco ble svært hardt rammet da monsterorkanen Dorian raste innover Bahamas.

– Skulle ønske de var der tidligere

Orkanen rammet Bahamas søndag for snart to uker siden og herjet i omtrent to døgn. Først torsdag denne uken var oppryddingen i gang.

Riksadvokaten på Bahamas uttalte tidligere denne uken at det har tatt for lang tid.

– Vi synes det har vært litt for mye forsinkelse. Vi ville satt pris på snarlige tiltak, alt annet finner vi ut av etter hvert, sa Carl Bethel til lokalavisen The Nassau Guardian tidligere denne uken.

Men til VG sier riksadvokaten at han er tilfreds med rapportene fra Equinor. Han viser til at det har vært vanskelig å ta seg frem på grunn av ødeleggelser, flom og strømbrudd.

– Vi skulle ønske at de hadde vært der tidligere, men virkeligheten på bakken har gjort det utfordrende eller umulig. Vi ønsker alle en perfekt verden, men vi må være rettferdige i vår analyse.

Han er samtidig klar på at det haster med å få bort oljen.

– På lang sikt er bekymringen at oljen kan synke ned i grunnvannet dersom den blir liggende for lenge. Jorda er svært porøs og regnvannet sildrer lett nedover.

Joseph Darville sier til VG at myndighetene har lagt ned drikkeforbud på grunn av oljeutslippet og mulig forurensning. Vannet på Grand Bahama skal ikke brukes til annet enn å skylle ned i toalettet.

Stengte havner

Equinor opplyser at de ønsker å overvåke grunnvannet.

De viser også til at de startet arbeidet med å få tak i oljevernutstyr så snart de ble kjent med situasjonen.

– Når det likevel tok tid å få utstyret til Bahamas, skyldes det at havnene i USA var stengt i en periode på grunn av orkanen. Det har også tatt tid å transportere tungt oljevernutstyr til området, opplyser Eriksen.

Selskapet vet foreløpig ikke hvor lang tid det vil ta å rydde opp.

Equinors lokale representent har tidligere VG sagt at alt ble gjort riktig da forberedte seg til orkanen.

– Vi skal komme til bunns i hvorfor terminalen ble skadet på denne måten, og sikre at tilsvarende hendelser ikke skjer igjen, skriver Eriksen.

