ÅRSMØTE: Labour-leder Jeremy Corbyn ved siden av demonstranter på partiets årsmøte i Brighton helgen. Foto: ANDY RAIN / EPA

Brexit: Blir det ny folkeavstemning?

Senere mandag skal det britiske Labour-partiet velge mellom to politiske veier i brexit-kaoset.

Det ene alternativet er å stemme for en ny folkeavstemning. I folkeavstemningen bør det være to tydelige muligheter: En troverdig vei ut av EU, eller å bli værende i unionen, mener partileder Jeremy Corbyn.

DEMONSTRANTER: Siden britisk høyesterett startet behandlingen av spørsmålet om det var lovlig å oppløse parlamentet, har demonstranter hatt plass utenfor domstolen. Foto: Matt Dunham / AP

Det andre alternativet det skal stemmes over i dag, er at partiet venter med å ta stilling til etter et nyvalg, skriver Reuters.

Avgjørelsen om å stemme over de to forslagene, kom som en overraskelse i går, og understreker splittelsen i Labour over brexit.

Et stort antall partimedlemmer og flere politiske rådgivere ønsker å jobbe aktivt for å bli i EU, mens andre, inkludert Corbyn, ønsker å utsette avgjørelsen. Mange av tilhengerne til Labour er for brexit, og han frykter å skyve dem fra seg.

Søndag vedtok Labours årsmøte å stemme over de to forslagene. Håpet var å kunne fremme ett forslag det kunne stemmes over i dag, men til det var splittelsen for stor.

Samtidig vil britisk høyesterett komme med en oppdatering om hvor de står i saken om oppløsningen av parlamentet, som er under behandling av domstolen.

– Det vil ikke bli noen avgjørelse mandag morgen, men vi vil senere på dagen komme med en oppdatering av når en avgjørelse kan skje, sa en talsperson for høyesterett til Reuters.

BREXIT: Mange briter støtter statsminister Boris Johnsons løfte om å forlate EU 31. oktober, med eller uten avtale. Foto: Matt Dunham / AP

Tidligere har skotsk høyesterett erklært oppløsningen av det britiske parlamentet for ulovlig. Motstanderne mener statsminister Boris Johnson har gjort det for å hindre diskusjoner og kritikk av hans planer for brexit, som forventes å skje 31. oktober. Regjeringen benekter det, og argumenterer for at saken ikke har noe i høyesterett å gjøre. Den handler om politisedvane og ikke jus, mener de.

Publisert: 23.09.19 kl. 15:43







