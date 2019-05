NORSKE FORBINDELSER: Opposisjonsleder i Venezuela, Juan Guaidó, sa til sine tilhengere torsdag kveld at det er pågående samtaler i Norge om konflikten i landet. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

Guaidó bekrefter Venezuela-forhandlinger på norsk jord

Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó bekrefter at han har sendt en delegasjon til Norge. Ifølge latinamerikanske medier har forhandlinger pågått i Oslo i flere dager. Norske myndigheter er på sin side tause om fredsmeglingen.

Marie Melgård

NTB

Oppdatert nå nettopp







– Det er delegasjoner i Norge. Oslo forsøker å megle, sa Guaidó under en politisk samling i Caracas torsdag kveld.

Dermed har begge parter i konflikten i Venezuela mer eller mindre bekrefter at de er i forhandlinger i Norge:

les også Venezuelanske medier: Hemmelige forhandlinger på norsk jord

Torsdag formiddag uttalte president Nicolás Maduro at hans informasjonsminister, Jorge Rodriguez, var i et «veldig viktig møte i utlandet». Rodriguez er en av to representanter for Maduro-regjeringen som skal ha vært i Norge for forhandlinger, og flere tolket utspillet som en bekreftelse på at forhandlingene er reelle.

Også Venezuelas FN-ambassadør kommenterte forhandlingene torsdag:

– Ja, det er samtaler mellom den bolivarske regjeringen og de demokratiske delene av opposisjonen, sa Jorge Valero til internasjonal presse i Genevé.

Ifølge nyhetsbyrået AP stiller FNs generalsekretær Antonio Guterres seg positiv til at partene møtes på norsk jord.

les også Rødt krever stans av sanksjoner mot Venezuela

Norge vil ikke bekrefte

Norske myndigheter har i dag ikke ønsket å bekrefte at Norge har hatt en rolle i forhandlingene, ei heller at den venezuelanske delegasjonen har gjestet Oslo. Statsminister Erna Solberg var ordknapp da hun møtte pressen torsdag formiddag:

– Jeg kan ikke si noe om dette. Vi kommenterer aldri slike spørsmål. Men hvis det skulle bli en fremforhandlet fredsløsning i Venezuela, tror jeg alle ville bli glade for det, sa Solberg.

Fakta om Venezuela Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer. * Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator. * I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering. * I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015. * Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg deler av opposisjonen boikottet og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte. * 3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). * 23. januar utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president. * USA var raskt ute med å anerkjenne Guaidó som «legitim president» og har siden fått følge av rundt 50 land. * FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet. (NTB) Vis mer vg-expand-down

UD har hverken bekreftet eller avkreftet samtalene:

– Norge er bekymret for den alvorlige politiske situasjonen i Venezuela, en situasjon som lett kan eskalere. Vi oppfordrer partene i Venezuela på det sterkeste til å finne en fredelig politisk løsning på konflikten. Vi har over tid holdt tett kontakt med begge parter. Vi hverken bekrefter eller avkrefter norsk engasjement i fredsprosesser og dialoginitiativ, sa pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i en e-post til VG torsdag morgen.

Torsdag kveld ønsket ikke UD å kommentere saken ytterligere overfor VG.

«Falske forhandlinger»

Guaidó understreket i sin tale at opposisjonen ikke vil gå inn i «falske forhandlinger».

Guaidó utropte seg selv til landets midlertidige president i januar. Opposisjonen har tidligere sagt at president Nicolás Maduro har brukt forhandlinger til å søke å vinne tid og at han tidligere ikke har vært oppriktig med sine innrømmelser.

Nyheten om de hemmelige Oslo-forhandlingene sprakk i latinamerikanske nettaviser onsdag kveld.

Ifølge det venezuelanske nyhetsnettstedet ALNavio ankom delegasjonen til Norge i helgen. Det skal ha vært to møter før delegasjonen reiste til Caracas på torsdag. Ifølge nettstedet skal fire norske representanter være med i forhandlingene.

Godt rykte

Norge har fått innpass hos partene i konflikten i Venezuela som følge av vår innsats for fredsavtalen i Colombia.

Et annet viktig moment er at Norge, sammen med FN og EU, har valgt å ikke anerkjent Guaidó som president, men heller oppfordre til en forhandlingsløsning på krisen i landet.

Norge fulgte dermed ikke amerikansk linje. USA var raskt ute med sin anerkjennelse av Guaidó som «legitim president», og siden har 50 land fulgt USAs eksempel.

Ryktet om at Norge kunne ha en rolle i meklingen mellom partene, skjøt fart da Venezuelas utenriksminister Yvan Gil var i Oslo i midten av februar, noe han bekreftet på sosiale medier.

Ifølge Dagens Næringsliv møtte han blant andre den norske diplomaten Dag Nylander, som ledet fredsforhandlingene i Venezuelas naboland Colombia, som førte til en fredsavtale.

Publisert: 16.05.19 kl. 20:16 Oppdatert: 16.05.19 kl. 20:32