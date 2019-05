Italias skandaleombruste eksstatsminister Silvio Berlusconi (82) er sikret nye fem år i EU-parlamentet etter at hans parti Forza Italia fikk 9,8 prosent av stemmene i søndagens valg. Foto: AP, NTB Scanpix

Berlusconi danket ut Mussolini i kamp om sete i EU-parlamentet

Oldebarnet til den italienske diktatoren Benito Mussolini, Caio Giulio Cesare Mussolini fikk ikke den nødvendige oppslutningen. Det gjorde tidligere statsminister Silvio Berlusconi (82).

NTB-DPA

51 år gamle Caio Giulio Cesare Mussolini stilte til valg for det populistiske ytre høyre-partiet Fratelli d'Italia (Italias brødre), som fikk 6,5 prosent av de italienske stemmene. I tillegg fikk han 21.400 personstemmer. Men det holdt ikke for 51-åringen, som er oppkalt etter to italienske diktatorer: Julius Cæsar og Benito Mussolini.

To Mussolinier stilte

Heller ikke et annet medlem av Mussolini-familien, diktatorens barnebarn Alessandra Mussolini, nådde opp i kampen. Hun stilte til valg for Berlusconis parti Forza Italia, som i stedet sender sin skandaleombruste partileder Berlusconi til EUs demokratiske høyborg.

I 2013 ble Berlusconi dømt til ett års fengsel for skattesvindel og fikk også et fem år langt forbud mot å stille til valg. I år hadde han anledning til å stille igjen.

Vil ha et mer forent Europa

Berlusconi har sagt at han vil bruke plassen til å demme opp for den økende trusselen fra Kina gjennom å jobbe for et mer forent Europa med felles utenriks- og forsvarspolitikk.

Også avtroppende president i EU-parlamentet Antonio Tajani, som også tilhører Forza Italia, får trolig en ny femårsperiode etter at han fikk 50.000 personlige stemmer.

Den soleklare vinneren i Italia er imidlertid Lega-leder og visestatsminister Matteo Salvini, som fikk om lag 2,2 millioner personlige stemmer. Det er imidlertid ikke ventet at Salvini kommer til å ofre jobben som regjeringens nestleder for setet i EU-parlamentet.

Berlusconis karriere har vært preget av flere skandaler. Han er blant annet dømt for skattesvik og er kastet ut av den italienske nasjonalforsamlingen. Eksstatsministeren ble konfrotert av en toppløs demonstrant da han skulle avgi sin stemme i Milano under valget i fjor.

