KRAFTIG ØKNING: Meslinger er blant sykdommene vi vaksinerer oss mot som barn. Men hvis færre enn 95 prosent av befolkningen er vaksinert, kan sykdommen spre seg fort. Det er tilfelle i USA og Europa. Foto: YURI DYACHYSHYN / AFP

Meslingutbrudd i New York: Truer med bøter

I New York har myndighetene erklært en medisinsk nødssituasjon etter et massivt meslingutbrudd og truer med bøter til dem som nekter å la seg vaksinere.

Nå nettopp







Samtidig holder vaksinemotstandere angivelige «mesling-fester» for at ungene skal bli smittet og oppnå immunitet mot sykdommen på denne måten.

Det er den kanadiske avisen Ottawa Sun som siterer New Yorks helsesjef Dr. Oxiris Barbot på at «vi er bekymret over familier som holder mesling-fester. Vi lever i en annerledes verden nå».

les også Kraftig økning av mesling-utbrudd i Europa: Folkehelseinstituttet til kamp mot feilinformasjon

285 smittet

Så langt skal det være 285 bekreftede tilfeller av meslinger – 246 av disse barn – siden utbruddet startet i New York i høst, mot bare to tilfeller i 2017.

Borgermester Bill de Blasio og helsesjefen kunngjorde den medisinske nødssituasjonen på en felles pressekonferanse tirsdag.

– Dette er en uvanlig fremgangsmåte og det skyldes den store utbredelsen av krisen, sa Blasio til de fremmøtte journalistene.

– Meslingvaksinen virker, den er sikker, den er effektiv, den er testet over tid, understreket han.

les også WHO: Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

les også 10 viktige spørsmål: Alt du må vite om vaksiner

Nyhetsmagasinet Time skriver at de fleste meslingtilfellene er konstatert i den jødisk-ortodokse delen i Brooklyn , spesifikt i områdene Williamsburg og Borough Park.

Den medisinske nødssituasjonen innebærer at innbyggerne i Williamsburg, nærmere bestemt de som bor i områder med fire spesifikke postkoder, må la seg vaksinere – hvis de ikke allerede er vaksinert – mot meslinger, kusma og røde hunder. Hvis ikke kan det vanke en bot på 1000 dollar (nesten 9000 kroner).

Vaksinen er gratis.

Ifølge helsesjef Barbot er rundt 1800 barn i Williamsburg ikke vaksinert.

Av de totalt 285 meslingsmittede i New York siden i fjor høst, har 21 blitt innlagt på sykehus – fem på intensivavdelingen.

– Det er mange flere personer som lever med kroniske sykdommer, som har overlevd kreft, og derfor vil vi ikke at barn eller voksne unødvendig blir utsatt for meslinger på grunn av «mesling-fester», sa helsesjef Barbot.

Truer med å stenge skoler

Tidligere denne uken fikk religiøse skoler og barnehager i de rammede områdene beskjed om at de ikke fikk lov til å ta imot barn og studenter som ikke var vaksinert. Gjør de det, risikerer de å bli stengt.

I New York forstaden Rockland ble det nylig innført et 30 dagers forbud for uvaksinerte barn mot å oppholde seg på offentlige steder, men dette ble senere midlertidig opphevet av en dommer, melder New York Times.

Borgermester Blasio opplyste at de har sjekket med jurister og at de er overbevist om at de kan forlange at folk vaksinerer seg.

– Vi er helt sikre på at vi har rett til å gjøre dette. Dette er en offentlig helsemessig nødssituasjon, sa han til pressen.

Tredobling

Verdens helseorganisasjon (WHO) har regnet ut at vi er avhengige av at 95 prosent av befolkningen er vaksinert, for å hindre nye utbrudd. Det kalles flokkimmunitet og betyr:

Så lenge alle rundt deg er vaksinert, blir du ikke smittet.

I Europa ble mer enn 80.000 personer smittet med meslinger i 2018. Det er en tredobling fra året før og 15 ganger så mange som i 2016, ifølge WHO.

Publisert: 10.04.19 kl. 23:35