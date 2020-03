PRESIDENT: Donald Trump opplever at USA har flest corona-smittede av alle land i verden. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump-biografen til VG: – Dette er regnskapet han har fryktet i hele sitt liv

Trump-biografen Michael D'Antonio mener presidenten har benyttet enhver mulighet til å gjøre feil i coronakrisen. Samtidig slakter også New Yorks borgermester presidenten: – Han løfter ikke en finger.

Nå nettopp

Michael D’Antonio har møtt Donald Trump og hans familie flere ganger i forbindelse med bøker han har skrevet. Nå skriver han i en e-post til VG:

– Det vi ser er en sakte-film-krise som ga ham plenty av muligheter til å feile – og han grep nesten alle.

– Advarsler fra etterretningstjenesten – som begynte i januar – ble ignorert. Hans såkalte reiseforbud på ankomst fra Kina kom sent – etter at de fleste flyselskaper hadde stoppet sine ruter – og var full av hull.

les også Ekspert: Derfor kan det bli krise i USA

Trump-biografen fortsetter:

– Selv nå er det ingen helhetlig nasjonal plan, enn si politikk, for å takle pandemien. Det sprer seg. Folk dør. Og Trump klapper seg selv på ryggen for å ta den mest åpenbare beslutning på en måte som var for lite for sent.

TRUMP-BIOGRAF: Michael D'Antonio. Foto: Johannes Worsøe Berg

Michael D’Antonio sier dette om det store bildet, som blant annet handler om presidentvalg i USA den første tirsdagen i november:

– Dette er regnskapet han har fryktet hele sitt liv. Hans gale måte å snakke på kan ikke skjule fakta. «Daddy’s money» kan ikke kjøpe ham ut.

– Alt ligger på ham, og vi lider alle av den realiteten. Han er smart nok til å skjønne dette, noe som forklarer hvorfor han har prøvd å legge ansvaret over på guvernørene, men det funker ikke. Han blir avslørt, sier Trump-biografen til VG.

Det ble torsdag klart at USA er det landet i verden med flest registrerte tilfeller av corona-smitte. President Trump mener at dette er fordi de tester så mange.

Tall fredag kveld norsk tid viser at minst 100.717 er bekreftet smitter og at 1487 er døde i USA.

les også Trump sår tvil om Kinas coronatall

– Dette viser hvor omfattende vi tester, sa Trump på sin pressekonferanse torsdag.

– Kina, du vet ikke hva deres egentlige tall er. Jeg tror ikke du egentlig vet hvem Kina tester og ikke tester, sa presidenten til en journalist som spurte om Kinas tall.

CNN skriver at helsepersonell mener at tallene nå «er bare begynnelsen».

Amerikanske sykehus venter seg en flom av corona-pasienter de nærmeste dagene og ukene, og det foregår nå en omfattende jakt på flere sykehussenger.

Gamle sykehus blir satt i gang igjen, hoteller og andre egnede bygninger blir tatt i bruk til sykehus. President Trump har imidlertid bagatellisert behovet for sykehusutstyr.

les også Louisiana med raskest virusspredning i verden

Særlig i New York er situasjonen prekær, og borgermester Bill de Blasio kom fredag morgen med et hardt angrep på Trump:

– USAs president er fra New York City, og han vil ikke løfte en finger for å hjelpe sin hjemby, sier borgermesteren ifølge Breitbart.

– New York’ere og alle amerikaneren fortjener å få vite sannheten: Det blir bare verre og verre.

Blant annet er det et stort antall smittede i New York-politiet. Ifølge CNN har mer enn 500 politiansatte i storbyen testet positivt.

Los Angeles Times skriver fredag at 1000 smittede i LA County kan bli til én millioner i løpet av få uker.

Publisert: 27.03.20 kl. 23:25

Fra andre aviser