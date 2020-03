CORONANORGE: Oslo kommune har stengt Holmenkollen-anlegget på ubestemt tid på grunn av coronaviruset. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ekspertene svarer: Hvor lenge tåler folk tiltakene?

Hvor lenge tåler nordmenn å være mer eller mindre innestengt i hjemmet? Svaret er kanskje like mye hvor lenge tåler norsk økonomi nedstengningen.

Nå nettopp

Ingen hyttetur i påsken, ingen utepils og hjemmekontor i uoverskuelig fremtid for dem som fortsatt er så heldige å ha en jobb – og dermed inntekt.

Hvor lenge skal dette vare? En ringerunde til statsvitere, økonomer og en sosialantropolog gir ikke noe klart svar. Men de peker på den økonomiske smertegrensen.

– Jo lenger det står på, jo mer tynnslitt blir antagelig solidariteten, sier Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken.

Men hvis det blir veldig mange syke, høye dødstall og et helsevesen i knestående, vil det ifølge økonomen trekke i motsatt retning.

– Det vil nok gjøre inntrykk og få mange til å etterleve reglene.

Skal gi råd om skoleåpning: Kartlegger smittespredning blant barn

Samtidig, peker Due-Andresen på og viser til rapporten fra Folkehelseinstituttet, er byrdene for nedstengningen av samfunnet ulikt fordelt.

– Kostnadene bæres av unge og yrkesaktive mens gamle og syke får gevinsten. Det er en fare for at det blir et krav fra befolkningen om å slippe opp på tiltakene etter hvert, sier sjeføkonomen som tror den tøffe økonomiske hverdagen vil gå hardt ut over solidariteten.

– Så økonomien vil avgjøre?

– Ja. Folk mister levebrødet sitt og det er fryktelig alvorlig for dem det gjelder og for samfunnet. Det er begrenset hva et samfunn kan tåle.

Due-Andresen mener regjeringenes økonomiske tiltak for å støtte næringslivet virker lovende.

– Men staten kan ikke betale regninger veldig lenge. Varer dette i to måneder bruker vi dobbelt så mye oljepenger i år som i et normalår. Da tømmes oljefondet raskt.

Og det er bråbrems i norsk økonomi. Fredag kom det tall fra finansdepartementet som anslår at aktiviteten i fastlandsøkonomien vil falle to prosent i år.

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere de økonomiske effektene av tiltak mot coronaepidemien.

– Forbløffende greit

Ingen VG har snakket med tør å spå når nedstengningen vil være over. Det avhenger av pandemien, økonomien og landene rundt oss.

– Det skal ikke vare fryktelig lenge før det blir motstand hvis ikke epidemien tar seg opp og de fleste ser at det nødvendig å holde landet stengt. Økonomien bidrar til å presse frem en løsning, mener Øyvind Østerud, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Men jeg har ikke noe godt svar på hvor lenge et demokrati tåler dette. Det handler om hvordan ledelsen kommuniserer og om det er rimelig samsvar mellom tiltakene og truslene vi står overfor, legger han til.

les også Gro Harlem Brundtland om corona-krisen: «Det er dessverre ingen tvil om at det vi opplever er en varslet katastrofe»

Østerud peker på at dette er et eksperiment vi aldri har gjort før og at vi derfor ikke har noen erfaringer med forløpet.

– Foreløpig har dette gått forbløffende greit fordi myndighetene har lovet kompensasjon, sier statsviteren som mener de fleste også ser ut til å ha akseptert at de ikke kan dra på hytta.

DRØMMEPÅSKE: Dette kan de fleste av oss bokstavelig talt bare drømme om i år. Her fra Harahorn, Hemsedal. Foto: Stella Bugge

– Det er relativt gunstig for myndighetene at vi har påsken imellom, da går vi uansett i dvale selv om vi nå altså ikke kommer på hytta.

Østerud tror ikke at tiltakene får store konsekvenser for regjeringspartiene i neste års stortingsvalg.

– De fleste kriser, både innenriks og utenriks, ser ut til å styrke sittende regjeringer hvis de håndterer dem rimelig brukbart og de ikke kan lastes for krisen.

– Økonomien får revansj

Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt, er både statsviter og sosialantropolog. Han mener at politikerne ikke utelukkende skulle ha hørt på medisinerne når de bestemte seg for hvordan krisen skulle håndteres.

– I Norge har vi overlatt dette til helsevesenet selv og det var nok en feil. Dette er ikke et smalt helsespørsmål, men et bredt samfunnsspørsmål, sier Neumann til VG.

Han mener Norge har vært dårlige til å planlegge for en mulig pandemi.

– Norge har vært i bakleksa. Økonomien vil få sin revansj, den vil tvinge frem en forandring, sier Neumann som tror det kan bli et demokratisk problem hvis unntakstilstanden med stengte skoler, universitet og arbeidsplasser varer lenge.

– Unge mennesker har sagt at de ikke kan sette sin ungdom på vent i et helt år. Det er en helt legitim problemstilling. Hvor mye skal man kunne forlange?

Publisert: 31.03.20 kl. 17:07

Fra andre aviser