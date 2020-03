Se dokumentar: «Life in the Time of Corona»

Bli med på innsiden av landet som er verdens hardest rammede av coronaviruset. Italia, landet i verden hvor flest mennesker har omkommet på grunn av viruset, er et samfunn i en stor og tragisk krise.

I denne helt unike kortdokumentaren tar ABC Australias Italia-korrespondent Emma Alberici oss med på innsiden av hvordan italienerne håndterer den omfattende tragedien landet står midt oppe i.

Dokumentaren har engelske undertekster. Vi legger på norske så snart vi mottar disse. VG har kun rettigheter til å vise «Life in the Time of Corona» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.

