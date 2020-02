PÅ FOLKEMØTE: Pete Buttigieg deltok torsdag på et folkemøte i New Hampshire arrangert av CNN. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Krever gjennomgang av Iowa-resultatene: – Nok er nok

Alle stemmene er talt opp etter demokratenes nominasjonsvalg i Iowa, uten at forvirringen er blitt mindre. Partiformann Tom Perez krever nå at resultatene dobbeltsjekkes.

Tre dager på overtid er det ifølge nyhetsbyrået AP umulig å erklære noen vinner: Resultatene viser en knapp ledelse til Pete Buttigieg med 26,2 prosent av delegatene, foran Bernie Sanders 26,1 prosent.

– På grunn av den knappe marginen mellom tidligere ordfører Pete Buttigieg og senator Bernie Sanders, og uregelmessighetene i årets valg, er det ikke mulig å erklære noen vinner, sier redaktør Sally Buzbee i en uttalelse.

Både Buttigieg og Sanders sier de ser på resultatene som en seier.

– Det er fantastisk å se hvordan vi har klart å vinne delstaten, sier Pete Buttigieg (38) under en folkemøte arrangert av CNN i New Hampshire natt til fredag norsk tid.

Bernie Sanders (78) har imidlertid fått flest stemmer, og har også erklært seg som valgvinner. Han mener prosentandelen ikke spiller så stor rolle, siden han og Buttigieg sannsynligvis vil sikre seg like mange av de totalt 41 delegatene fra delstaten, skriver Washington Post.

Elizabeth Warren ble nummer tre med 18 prosent, mens Joe Biden og Amy Klobuchar fikk henholdsvis 15,8 og 12,3 prosent.

Krever at resultatene dobbeltsjekkes

Demokratenes første nominasjonsvalg i Iowa har gått kaotisk for seg. Valgresultatene var ventet tidlig tirsdag morgen norsk tid, men ble altså ikke klare før natt til fredag. Problemer med en ny app som skulle brukes i innrapporteringen fikk store deler av skylden, i tillegg til telefontrøbbel.

Valget i Iowa anses som viktig av flere grunner: Det er valgkampens første, og kan gi vinneren et overtak før valgkampen fortsetter. Valget sies også å kunne gi en god pekepinn på hvem som reelt sett har mulighet til å vinne kampen om å bli demokratenes presidentkandidat.

Partiformann Tom Perez i DNC (Democratic National Committee) krever en full gjennomgang av resultatene.

– Nok er nok. I lys av problemene som har oppstått i gjennomføringen av delegat-fordelingen og for å sikre at folk er trygge på resultatet, ber jeg det demokratiske partiet i Iowa om å sette i gang med en gjennomgang av resultatene umiddelbart, skriver han på Twitter.

Perez krever ikke at stemmene telles opp på nytt. Det han ber om er en såkalt recanvass, som ifølge New York Times vil innebære at tallene på skjemaene fra de 1756 ulike stedene der det ble stemt mandag dobbeltsjekkes.

Disse skjemaene ble fylt ut valgdagen, og inneholder totalt antall velgere på folkemøtet, hvor mange som støttet hver kandidat, og en kalkulering av antall delegater hver kandidat fikk. En recanvass innebærer at disse skjemaene kontrolleres på nytt, og at det sjekkes om de ble innrapportert korrekt.

– Vi har fått nok av Iowa

De ulike presidentkampanjene kan også be om at resultatene kontrolleres, og det demokratiske partiet i Iowa skriver i en uttalelse at de er klare for å gjøre dette – dersom de får en formell forespørsel fra noen av kandidatenes kampanjer.

Fristen for å sende en slik forespørsel er klokken 12 fredag amerikansk tid.

– Jeg vil overlate dette til partiet. Og ingen ting kan ta fra oss det som skjedde på mandag. Det var et ekstraordinært øyeblikk for bevegelsen vi har bygget, og vi ser frem mot New Hampshire og videre fremover, svarer Pete Buttigieg på CNNs spørsmål om hvorvidt han kommer til å be om at valget i Iowa dobbeltsjekkes.

KLAR FOR NESTE VALG: Bernie Sanders på en pressekonferanse i Manchester, New Hampshire torsdag. Foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bernie Sanders har heller ikke svart på om han vil be om at resultatene kontrolleres, men uttrykker det slik under et folkemøte natt til fredag norsk tid:

– Det er trist at det demokratiske partiet i Iowa rotet til stemmeprosessen så kraftig.

Demokratenes andre nominasjonsvalg holdes i delstaten New Hampshire tirsdag 11. februar. Men før det, fredag 7. februar møtes kandidatene til debatt i samme delstat.

Også Bernie Sanders ser fremover.

– Vi har fått nok av Iowa. Kom dere videre til New Hampshire, sier han til CNN.

