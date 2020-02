UT MOT USA: Talsperson Hua Chunying mener USA sprer frykt på grunn av coronaviruset. Foto: Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

Kinesiske myndigheter ut mot USA: – Overreagerer

Kinesiske myndigheter kritiserer amerikanske myndigheter for å ha skapt frykt rundt coronaviruset. Samtidig stenger Hongkong både land- og sjø-overganger fra fastlands-Kina.

Det er det kinesiske utenriksdepartementet som nå går ut og kritiserer amerikanske myndigheter for deres håndtering etter utbruddet av det nye coronaviruset, skriver CNN.

– Det fleste land støtter og setter pris på Kinas tiltak for å bekjempe coronaviruset, men vi forstår de landene som tar i bruk karantene og isolasjon som verktøy ved egne landegrenser. Til tross for dette, mener vi at noen land, spesielt USA, har uhensiktsmessig overreagert, sier talsperson Hua Chunying.

Kiwi med klar oppfordring til ansatte: Ikke vits om coronaviruset

Hun sier at USA var det første landet som innførte innreiseforbud for kinesiske borgere – i strid med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO). USA skal også ha vært det første landet som hentet ut sine ansatte ved konsulatet i Wuhan og varslet delvis tilbaketrekking av staben ved ambassaden i Beijing.

– Alt dette har gjort er å skape og spre frykt – som er et dårlig eksempel, fortsetter Chunying.

Verdens helseorganisasjon oppdaterte nylig deres anbefalinger når det gjelder å bekjempe spredningen og hvordan behandle situasjonen.

Å innføre ekstra helsekontroller ved flyplasser, havner og grenseoverganger er anbefalt, men «uten å innføre unødvendige restriksjoner på internasjonal trafikk» heter det i anbefalingen fra WHO.

Det er ved dette punktet kinesiske myndigheter mener USA overreagerer. Ifølge et interaktivt kart laget av to taiwanere er det foreløpig elleve bekreftede tilfeller av coronaviruset i USA.

Foreløpig er det 362 bekreftede dødsfall, og over 17 300 smittede på verdensbasis. Søndag ble det første dødsfallet utenfor Kina rapportert - en 44 år gammel mann omkom på Filippinene.

Bli oppdatert – slik reagerer kroppen din på viruset:

På en pressekonferanse mandag morgen annonserte lederen for Hongkong Carrie Lam at de stenger land- og sjø-overganger fra fastlands-Kina

Innreise fra Shenzhen Bay og Hongkong-Zhuhai-broen vil fremdeles være mulig. Dette er for å forhindre videre spredning av coronaviruset, understreker Lam.

Publisert: 03.02.20 kl. 10:38

