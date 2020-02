LETER: Redningsarbeidere leter etter overlevende etter et dobbelt snøskred i Tyrkia.

Tyrkisk redningsteam tatt av snøskred - minst 38 døde

Et stort team med redningsarbeidere ble tatt av et snøskred i Tyrkia mens de lette etter overlevende fra et annet skred. Til sammen er minst 38 mennesker døde.

Et team på 300 redningsarbeidere ble tilkalt til en motorvei ved fjellbyen Bahcesaray nær den tyrkiske grensen til Iran onsdag ettermiddag.

De skulle lete etter to personer som var savnet etter et snøskred i samme område tirsdag kveld. En minibuss og en brøytebil ble tatt av snømassene, som krevde fem menneskeliv.

Mens de lette etter de savnede ble redningsteamet tatt av et nytt snøskred onsdag ettermiddag. Det antas at over 50 mennesker ble fanget i kjøretøy i området.

Ifølge nyhetsbyrået AP og den britiske kringkasteren BBC opplyser krisemyndighetene AFAD at minst 33 omkomne er hentet ut av skredmassene.

Blant dem er åtte miltærpolitifolk, tre landsbyvoktere, tre brannmenn og ni frivillige, har guvernør Mehmet Emin Bilmez i Van-provinsen tidligere uttalt ifølge nyhetsbyrået AP.

– Ble halvt begravet

Redningsarbeiderne leter nå etter andre kolleger som fortsatt kan være begravet under snøen, sier Bilmaz. Han tør ikke anslå hvor mange det er snakk om.

Ifølge innenriksminister Süleyman Soylu er minst 30 mennesker hentet ut i live. Hurriyet skriver at dødstallet kan stige etter hvert som redningsarbeiderne lokaliserer de som ble tatt av skredet.

Lederen for krisemyndighetenes operasjoner i Van-provinsen, Osman Ucar, ble selv skadet i skredet.

Fra sykehussenga forteller han hvordan han ble dratt med sammen med en gravemaskin som ble veltet av skredmassene.

– Jeg var halvt begravet, sier han, og legger til at han kom seg ut på egenhånd.

Foto: Reuters / IHA

Ifølge Daily Mail har innenriksminister Süleyman Soylu også bekreftet at president Recep Tayyip Erdogans rådgiver Gulsen Orhan, som er fra området, også ble rammet av skredet.

Hun ble tatt med til sykehus og er ikke livstruende skadet.

– Vår presidents rådgiver er blant de som ble reddet og sendt til sykehus. Jeg håper du blir bra igjen. Gud velsigne deg, sier Soylu.

Bilder fra stedet viser minst tre kjøretøy som ligger på taket i bunn av en bratt bakke i en snøstorm.

Noen av redningsarbeiderne klatrer opp en bratt stigning for å komme seg ut av snømassene, mens andre graver desperat i snømassene med spader og hakker.

Tåke, kraftig snøvær og sterk vind gjør redningsarbeidet vanskelig.

Dobbeltskred

Det første skredet, som gikk sent tirsdag kveld, begravet en brøytebil og en minibuss på samme sted.

Sjåføren i minibussen og syv av hans passasjerer kom seg ut i live.

Ifølge nyhetsbyrået Anadolu var sjåfør Bahattin Karagulle begravet i snøen i 25 minutter før han greide å knuse et vindu og komme seg ut.

Han sier til Anadolu at han forsøkte å ta seg til Bahcesaray til fots for å skaffe hjelp før han ble plukket opp av et kjøretøy.

Saken oppdateres.

