USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton ved sin egen bolig i Bethesda, en forstad til Washington. Foto: Luis M. Alvarez / AP / NTB scanpix

NYT: Trump skal ha bedt Bolton om hjelp til å presse Ukraina i mai

Allerede i mai ba Donald Trump sin nasjonale sikkerhetsrådgiver om hjelp til å presse Ukraina til å sverte demokrater, skriver John Bolton i sin nye bok.

NTB

Oppdatert nå nettopp

Ifølge The New York Times skal Bolton ha blitt spurt om å legge til rette for et møte mellom Trumps private advokat Rudolph Giuliani og Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj.

Trump skal ha kommet med forespørselen foran flere andre sentrale rådgivere i Det hvite hus.

At dette skal ha skjedd allerede i mai er oppsiktsvekkende ettersom det er over to måneder før Trump i en telefonsamtale ba Ukrainas president om å etterforske USAs tidligere visepresident Joe Biden og sønnen Hunter.

Trump anklages for å ha holdt tilbake amerikansk militærhjelp for å presse Ukraina til å starte etterforskningen.

Ifølge Bolton selv lot han være å ringe den ukrainske presidenten.

Fredag skal Senatet stemme over hvorvidt det skal innkalles nye vitner, slik som Bolton, i riksrettssaken mot Trump.

Det er imidlertid ventet at republikanerne, som har flertall i Senatet, ikke vil stemme for nye vitner.

Trump: Intet møte

Trump avviser Boltons beskrivelse.

– Jeg instruerte aldri John Bolton til å ordne et møte for Rudy Giuliani – en av USAs fremste korrupsjonsjegere og den utvilsomt største borgermesteren i New Yorks historie – med president Zelenskyj. Det møtet skjedde aldri, heter det i en uttalelse fra Trump.

I boka skriver Bolton også at fungerende stabssjef i Det hvite hus, Mick Mulvaney, var til stede under samtalen. Det var også Giuliani og Trumps rådgiver Pat A. Cipollone, ifølge Bolton, som forlot stillingen som USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i september.

Giuliani benekter

Giuliani skal på den tiden ha planlagt en reise til Ukraina for å få i stand etterforskningene som Trump ønsket seg.

Også Giuliani avviser overfor NYT at samtalen fant sted. Han sier at slike diskusjoner med presidenten alltid ble holdt atskilt, og han avviser på det sterkeste at Cipollione og Mulvaney noensinne ble involvert i møter som handlet om Ukraina.

Bolton har ikke svart på avisens forespørsel om en kommentar.

Publisert: 31.01.20 kl. 19:18 Oppdatert: 31.01.20 kl. 19:32

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser