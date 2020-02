VARSLET: Li Wenliang var en av åtte leger som varslet andre leger om coronaviruset i desember. Foto: Privat Foto: Privat

Etterforsker dødsfallet til virus-varsler

Legen som varslet om coronaviruset, ble beskyldt for å spre falske påstander og skape sosial uro av politiet.

NTB

Synne Eggum Myrvang

Oppdatert nå nettopp

Kina starter nå etterforskning etter at virusvarsleren Li Wenliang døde av det nye coronaviruset torsdag kveld norsk tid, bare 34 år gammel.

Han var legen som først oppdaget og varslet om viruset og som selv ble smittet av det. Li var spesialist på øyesykdommer og ble smittet av Wuhan-viruset etter å ha behandlet noen av de første tilfellene.

Oppdaget syv tilfeller - varslet

Wenliang hadde oppdaget syv tilfeller av det han synes minnet om sars-epidemien i 2003, i Wuhan-provinsen i Kina. De første tilfellene antas å ha kommet fra et matmarked.

30. desember varslet han kolleger i en gruppe på det kinesiske sosiale mediet Weibo mot et foreløpig ukjent virus - og rådet dem om å beskytte seg mot infeksjon, skriver BBC.

På dette tidspunktet ante han ennå ikke at det var det nye coronaviruset han hadde oppdaget.

Wenliang ble noen dager senere beskyldt for å spre falsk informasjon og skape sosial uro av politiet, og tvunget til å signere et skriv der han erkjente lovbrudd og forsto at han ville bli stilt for retten om han ikke stoppet, skriver BBC.

Brevet publiserte han senere på Weibo. Da hadde myndighetene allerede erkjent hvor viktig varslingen hans var. Senere i januar kritiserte nemlig Kinas høyesterett Wuhan-politiet for å ha straffet legene og fastslo at omfanget av utbruddet trolig hadde blitt mindre «dersom publikum hadde festet lit til ryktene» om viruset tidligere.

En av flere varslere

I desember var han en av åtte leger ved sykehuset som ble straffet av politiet i Wuhan etter å ha diskutert det de mente måtte være et nytt sars-lignende coronavirus i sosiale medier.

Minst 31.000 mennesker er nå smittet av viruset i Kina, der det hittil har kostet 630 liv.

Viruset har stort sett bare tatt livet av eldre og syke personer med svekket helse, og gjennomsnittsalderen for de døde er ifølge kinesiske myndigheter over 70 år.

Det er ikke kjent hva Li døde av, men dette skal nå etterforskes av Kinas antikorrupsjonsmyndigheter.

Ifølge myndighetene skal nå et team reise til Wuhan og gjennomføre «en omfattende etterforskning av spørsmål som involverer dr. Li Wenliang».

Publisert: 07.02.20 kl. 08:11 Oppdatert: 07.02.20 kl. 08:32

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser