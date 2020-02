VARSLET: Li Wenliang var en av åtte leger som varslet andre leger om coronaviruset i desember. Foto: Privat Foto: LI WENLIANG / GAN EN FUND / REUTERS

Ble tvunget til å tie - nå hylles varsler-legen

Li Wenliang, som varslet om coronaviruset, ble beskyldt for å spre falske påstander og skape sosial uro. Nå hylles han i sosiale medier.

NTB

Synne Eggum Myrvang

Oppdatert nå nettopp

Kina starter nå etterforskning etter at virusvarsleren Li Wenliang døde av det nye coronaviruset torsdag kveld norsk tid, bare 34 år gammel. Det er ikke kjent om han hadde andre sykdommer i tillegg til viruset.

Han etterlater seg ett barn og sin gravide kone, skriver The Wall Street Journal.

Wenliang var spesialist på øyesykdommer og oppdaget syv tilfeller i desember av det han synes minnet om sars-epidemien i 2003, i Wuhan-provinsen i Kina. De første tilfellene antas å ha kommet fra et matmarked.

30. desember varslet han kolleger i en gruppe på det kinesiske sosiale mediet Weibo mot et foreløpig ukjent virus - og rådet dem om å beskytte seg mot infeksjon, skriver BBC.

På dette tidspunktet ante han ennå ikke at det var det nye coronaviruset han hadde oppdaget.

Fire dager senere ble han beskyldt for å spre falsk informasjon og skape sosial uro av politiet, og tvunget til å signere et skriv der han erkjente lovbrudd og forsto at han ville bli stilt for retten om han ikke stoppet, skriver BBC.

Brevet publiserte han senere på Weibo. Da hadde myndighetene allerede erkjent at varslingen hans var viktig. Senere i januar kritiserte Kinas høyesterett Wuhan-politiet for å ha straffet legene og fastslo at omfanget av utbruddet trolig hadde blitt mindre «dersom publikum hadde festet lit til ryktene» om viruset tidligere.

En av flere varslere

Wenliang var en av åtte leger ved sykehuset som ble straffet av politiet i Wuhan etter å ha diskutert det de mente måtte være et nytt sars-lignende coronavirus i sosiale medier. Det er foreløpig ikke kjent om noen av de andre varslerne også er smittet av viruset.

Minst 31.000 mennesker er nå smittet i Kina, der viruset hittil har kostet 630 liv. Viruset har stort sett bare tatt livet av eldre og syke personer med svekket helse, og gjennomsnittsalderen for de døde er ifølge kinesiske myndigheter over 70 år.

Wenliang ble trolig smittet av en pasient han behandlet. 12. januar ble han innlagt på sykehuset med symptomer. Ifølge Wall Street Journal bodde han på hotell en periode før dette for å unngå å smitte barnet og sine gravide kone. Wenliang fikk ikke bekreftet at han var smittet før 30. januar etter å ha tatt flere tester:

– I dag kom testen tilbake med positivt resultat, røyken har lagt seg, endelig diagnostisert, postet han på det sosiale mediet Weibo ifølge BBC. Det var da gått tre uker siden han først fikk symptomene

Wenliangs dødsfall skal nå etterforskes av Kinas antikorrupsjonsmyndigheter.

Fakta om det nye coronaviruset * Coronaviruset 2019-nCoV har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. * Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. * Det hittil ukjente viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom. * Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. * Råd for å forebygge går på god håndhygiene samt å unngå dråper fra host/nys gjennom luften, direkte kontakt og indirekte kontakt med smittede. * Inkubasjonstiden regnes til å være mellom 2 og 14 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

Hylles i sosiale medier

Wenliang hylles nå i sosiale medier og sensuren han ble utsatt for av kinesiske myndigheter møtes med sinne i befolkningen. På Weibo, som er en av de mest populære sosiale mediene i Kina, var dødsfallet hans det mest leste temaet, og flere har tatt til ordet for ytringsfriheten i landet.

«Et friskt samfunn trenger flere enn én stemme» skriver mange sammen med emneknaggen #LiWenliang.

Emneknaggen «jegvilhaytringsfrihet», som trendet, ble plutselig borte skriver The Guardian.

«Får ikke lov til å snakke. Får ikke lov til å dø. Ikke til å være sinte. Ikke til å ønske. Får vi i det hele tatt lov til å minnes?» spør CNNs Hongkong-baserte journalist Nectar Gan på Twitter etter at hun oppdaget at emneknaggen ble fjernet.

I kartet under kan du se hvor mange som er smittet og døde fra viruset så langt:

