Tara Reade, her fotografert under et intervju AP gjorde med henne i California i april i fjor. Foto: Donald Thompson / AP / NTB scanpix

Tara Reade reagerer etter sak om Biden-klage

Tara Reade, den tidligere medarbeideren som beskylder Joe Biden for et seksuelt overgrep, sier ifølge AP at klagen hun leverte i 1993 ikke nevnte selve overgrepet eller ordene seksuell trakassering.

Klagen skal ha blitt levert til personalkontoret i Senatet i Washington i 1993, og er foreløpig ikke funnet i arkivene.

– Jeg husker han snakket om at han ville at jeg skulle servere drinker fordi han likte beina mine og synes jeg var pen, og det gjorde meg ukomfortabel, sier Reade til AP.

– Jeg vet at jeg var for skremt til å skrive om det seksuelle overgrepet.

I intervjuet AP har publisert, sier Reade at hun beskrev sine problemer med Biden i klagen, og føyer til:

– Hovedordet jeg brukte, og jeg vet jeg ikke skrev seksuell trakassering, jeg skrev «ukomfortabel». Og jeg husker «gjengjeldelse», sier hun.

Etter at saken fra AP ble publisert, skrev Reade ifølge Guardian følgende på Twitter, sammen med en lenke til artikkelen:

– Dette er ikke sant.

I en senere twittermelding skriver hun at hun mener overskriften var villedende, og at det hun beskrev i klagen faktisk var seksuell trakassering.

AP skriver at de ba Reade beskrive klagen etter at de hadde hentet fram sitater fra intervjuer hun gjorde med dem i fjor, der hun sier at hun «feiget ut» etter å ha dratt til Senatets personalkontor.

Lørdag kveld utdyper Reade overfor NBC at hun ikke er helt sikker på hvilke ord som ble brukt i klagen.

– Jeg sendte inn en klage om seksuell trakassering og konsekvensene det fikk for meg, men jeg er ikke sikker på hvilke ord som konkret ble brukt i det skjemaet, sier hun.

Reade jobbet som assistent ved Bidens Senat-kontor fra desember 1992 til august 1993, og var en av ni kvinner som i april i fjor meldte fra at de hadde hatt ubehagelig opplevelser m

I mars i år sto Reade frem offentlig og fortalte at Biden angivelig hadde presset henne inn til veggen på et kontor, befølt henne og penetrert henne med fingrene. Dette skal ha skjedd inne på et kontor på Capitol Hill.

Hvorvidt denne klagen eksisterer og hvilke ord som ble brukt, i har blitt et nøkkelelement i anklagene mot Biden, anklager den tidligere visepresidenten avviser blankt.

– Dette er ikke sant, noe slikt fant aldri sted, sier han i en uttalelse gjengitt i The Washington Post.

Reade sier at hun ikke har noen kopi av klagen.

Biden sa fredag at han ikke kjente til noen slik klage, og at han skal ha bedt Senatet og USAs nasjonalarkiver og å lete gjennom sitt materiale for å forsøke å finne dokumentet fra Reade. Dersom klagen imidlertid ikke inneholder noe om overgrepet eller nevner ordene seksuell trakassering, er det uvisst om den vil finnes i disse arkivene, skriver AP.

Universitetet i Delaware sitter imidlertid på arkivet fra Joe Bidens tid som Senator. De har ifølge CNN sagt at de ikke kommer til å utlevere dokumenter fra da Bidens tid som senator.

