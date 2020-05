Tara Reade, her fotografert under et intervju AP gjorde med henne i California i april i fjor. Foto: Donald Thompson / AP / NTB scanpix

Reade sier klagen på Biden ikke nevnte overgrep

Tara Reade, en tidligere medarbeider som beskylder Joe Biden for et seksuelt overgrep, sier klagen hun leverte i 1993 ikke nevnte overgrepet konkret.

Klagen det er snakk om, er ennå ikke funnet i arkivene. Den skal ha blitt levert til personalkontoret i Senatet i Washington etter den påståtte hendelsen for 27 år siden.

– Jeg husker han snakket om at han ville at jeg skulle servere drinker fordi han likte beina mine og synes jeg var pen, og det gjorde meg ukomfortabel, sier Reade til nyhetsbyrået AP.

– Jeg vet at jeg var for skremt til å skrive om det seksuelle overgrepet.

Reade sier at hun beskrev sine problemer med Biden, og føyer til:

– Hovedordet jeg brukte, og jeg vet jeg ikke skrev seksuell trakassering, jeg skrev «ukomfortabel». Og jeg husker «gjengjeldelse», sier hun.

Reade beskriver klagen etter at AP har hentet fram sitater fra intervjuer Reade gjorde i fjor, der hun sier at hun «feiget ut» etter å ha dratt til Senatets personalkontor. Nyhetsbyrået intervjuet henne da etter at hun beskylde Biden for ukomfortabel og upassende berøring.

Nye anklager

Hun anklaget ikke Biden for seksuelle overgrep før i år, rundt den tiden det ble sannsynlig at han ville bli demokratenes presidentkandidat i høstens valg.

Den angivelige klagen til personalkontoret har blitt et nøkkelelement i anklagene mot Biden, anklager som den tidligere visepresidenten avviser blankt.

Reade sier at hun ikke har noen kopi av klagen, og Biden sa fredag at han ikke kjente til noen slik klage. Han har bedt Senatet og USAs nasjonalarkiver og å lete gjennom sitt materiale for å forsøke å finne dokumentet fra Reade.

De nye uttalelsene fra Reade kan imidlertid tyde på at selv om klagen blir funnet, vil den ikke inneholde opplysninger om et overgrep.

Balansegang

Saken er blitt mye omtalt i et USA som er sterkt politisk polarisert. Saken innebærer en vanskelig politisk balansegang for Demokratene, som tidligere har støttet opp om kvinner som har fremmet lignende anklager mot sentrale republikanere.

Republikanerne bruker nå saken for det den er verdt, og Trump-vennlige medier som TV-kanalen Fox News har ryddet stor plass til den. For demokratene er frykten at den kan få en lignende virkning som saken om angivelige lovbrudd knyttet til Hillary Clintons epostserver fikk i 2016.

Republikanerne er på sin side bekymret for sviktende oppslutning om president Trump i valgåret, og håper saken kan gi dem politisk drahjelp.

Publisert: 02.05.20 kl. 21:26

