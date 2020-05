FIKK SPARKEN: I desember ble Nadia Whittome tidenes yngste parlamentsmedlem. Nå er hun sparket fra jobben på pleiehjem etter å ha varslet om mangel på smittevernutstyr. Foto: SWNS Tom Maddick / / SWNS - LEEDS

Politiker tok jobb på pleiehjem - fikk sparken da hun sa fra om mangel på smittevernutstyr

I slutten av mars begynte Labour-politiker Nadia Whittome (23) å jobbe på et pleiehjem grunnet coronaviruset. Nå har hun fått sparken for å varsle om mangel på smittevernutstyr.

Det skriver avisen Daily Mirror. Da coronaviruset brøt ut i Storbritannia valgte Whittome å returnere til jobben hun hadde i to år fra hun var 19 år gammel. Etter kun et par måneder tilbake på pleiehjemmet har hun nå fått sparken for å ha snakket ut i media om mangelen på smittevernutstyr.

23-åringen er kjent som Storbritannias yngste parlamentsmedlem. I slutten av mars, etter at helsemyndighetene i landet ba alle tidligere helsearbeidere om å komme tilbake til jobbene sine, valgte hun å returnere til gamlejobben som pleier på pleiehjemmet i Nottingham.

– Vi trenger helsearbeidere, og jeg returnerer i solidaritet med mine kolleger som sliter under økende press, og som allerede jobber veldig hardt, sa Whittome til BBC da.

– Farlig for beboerne

Tirsdag fikk hun beskjed om at hun hadde fått sparken for å varsle om mangel på smittevernutstyr.

Daily Mirror har sett e-postene fra pleiehjemmet, hvor det opplyses om at hun ikke ville få jobbe på pleiehjemmet fordi hun hadde snakket med media om hennes bekymringer rundt mangelen på smittevernutstyr.

– Det er min plikt å være ærlig om mangelen på smittevernutstyr og tester. For mange helsearbeidere, som jobber for minstelønn, er ikke det et alternativ å snakke ut. Dette er galt, og farlig for beboerne, sier hun til avisen.

Hun varslet blant annet om at hver ansatt kun hadde en maske per dag, og at de var avhengige av at hjemmelagde visir fra vanlige folk. Samtidig påpeker hun at hun aldri har rettet skylden mot pleiehjemmet, men mot myndighetene.

– Vi forstår ikke hvorfor en strålende pleier har mistet jobben. Vi har fulgt hennes intervjuer, og hun har ikke sagt noe som ikke stemmer, sier en kollega av Whittome til Daily Mirror.

Avviser at de mangler smittevernutstyr

Eierne av pleiehjemmet avviser at de mangler smittevernutstyr, og kaller rapportene «unøyaktige».

– Vi har smittevernutstyr for tre måneder, inkluder over 25 000 hansker, 7 700 forklær og nesten 6000 masker. Vi har også tilgang til ytterligere utstyr om vi trenger det, sier eieren.

De sier ikke at Whittome har fått sparken, men hevder at de nå ikke trenger hennes hjelp lenger, da de faste ansatte dekker behovet.

– Rapportene om at vi mangler smittevernutstyr er unøyaktige, og har skapt bekymring blant våre beboere. Vi har brukt mye tid på å forsikre dem om at det ikke stemmer, sier de.

Whittome har gjennom hele coronakrisen valgt å donere bort all lønn fra jobben på pleiehjemmet til veldedige organisasjoner. Nå ber hun alle som har helsearbeidere som har opplevd å bli skremt til stillhet under coronakrisen om å skrive til henne, og fortelle om deres opplevelser.

– Jeg vil fortsette å fortelle sannheten om mine opplevelser på frontlinjen, og fordømmer helsebedrifter som prøver å stoppe ansatte fra å snakke ut, og å varsle om bekymringer, sier Whittome.

Publisert: 06.05.20 kl. 22:25

