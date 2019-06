BRENNER: Bilde av tankskipet Front Altair, som tilhører det John Fredriksen-eide selskapet Frontline. Foto: IRIB News / Privat

Bekrefter angrep – UD bekymret

Utenriksdepartementet mener angrepene på skipene i Omanbukten øker spenningen i området. Sjøfartsdirektoratet advarer fem norske skip som befinner seg der.

Mindre enn 10 minutter siden







UD har sendt ut en uttalelse etter at to skip, deriblant Frontline-skipet Front Altair, ble angrepet i Omanbukten tidligere torsdag.

– Vi er bekymret over situasjonen i Omanbukten. Denne typen hendelser bidrar til å øke spenningen i regionen ytterligere, sier Astrid Sehl, pressetalsperson i UD, til VG.

– Norge er en av verdens ledende skipsfartsnasjoner, og for oss er fri navigasjon og sikker seiling på havene av stor viktighet. Overfor norske skip henviser vi til råd fra Rederiforbundet og Sjøfartsdirektoratet, om at det bør utvises høy aktsomhet og årvåkenhet i regionen, sier hun videre.

les også Dette har skjedd i Omanbukta: Drama i eksplosivt farvann

Bekrefter angrep

Oljetankerorganisasjonen Intertanko bekrefter nå det som skjedde, og sier to oljetankere ble angrepet tidligere torsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Bakgrunn: Dette har skjedd i området

Frontline-eide Front Altair stod i brann etter en eksplosjon tidligere i dag. Alle 23 om bord er i sikkerhet. Tankeren Kokuka Courageous ble også angrepet, og her ble et av besetningsmedlemmene lettere skadet.

Frontline opplyste til VG at det ikke var norske besetningsmedlemmer om bord på skipet.

les også Brann i tankskip eid av John Fredriksen – mistenker angrep

Fem norske skip i området

Også Sjøfartsdirektoratet er urolige etter dagens hendelser. De råder norske skip om å holde god avstand til iransk farvann inntil videre.

– Vi ser alvorlig på situasjonen og ber norske skip i området om å vise høy aktsomhet og årvåkenhet. Vi kjenner til at fem norske skip befinner seg i området nå, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad i en pressemelding.

– Sjøfartsdirektoratet har hevet sikringsnivået for norske skip fra nivå 1 til nivå 2. Dette innebærer at skip i området iverksetter tiltak i henhold til sikringsplaner for det enkelte skip, melder direktoratet.

– Vi følger situasjonen nøye og er i tett dialog med næringsorganisasjoner og andre aktuelle myndigheter, forklarer Alvestad.

Det høyeste sikkerhetsnivået de opererer med er nivå 3.

Publisert: 13.06.19 kl. 13:42