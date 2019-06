OFRE: Fredag mistet tolv av de ansatte ved kommunesenteret i Virginia Beach i USA livet. Foto: Virginia Beach/AP

Virginia-masseskytingen: De ble drept på jobb

De var klare for å ta helg etter en arbeidsdag ved kommunesenteret i Virginia Beach. Så åpnet en kollega ild mot dem.

Robert Williams, eller Bobby som han ble kalt, hadde jobbet som prosjektkoordinator ved kommunesenteret i Virginia Beach i hele 41 år. Han bodde i nabobyen Chesapeake, en halvtimes kjøring unna.

Entreprenøren Herbet Snelling gikk under kallenavnet Bert, og var bare innom kommunesenteret i hjembyen for å be om en bevilling, ifølge CNN.

Fredag ble de begge ofre for masseskyting nummer 150 i rekken hittil i år i USA, viser en oversikt fra organisasjonen Gun Violence Archive.

Lørdag gikk politiet i Virginia Beach, den største byen i den sørøstlige delstaten Virginia, ut med navnene på ofrene for fredagens massakre.

– Jeg har jobbet med de fleste av dem i mange år. De etterlater et tomrom som vi aldri vil klare å fylle, sier Dave Hansen, sjef for byadministrasjonen, til amerikansk presse.

Dette er de tolv drepte:

expand-left arrow-right DREPT: Tara Welch Gallagher fra Virginia Beach. Jobbet som ingeniør ved kommunesenteret i seks år.

expand-left arrow-right DREPT: Richard H. Nettleton fra Norfolk. Jobbet som gjeninnfør ved kommunesenteret i 28 år. Nettleton var utdannet sivilingeniør, og jobbet blant annet med å utbedre sykkelveiene i Virginia Beach.

Gikk fra rom til rom

Tragedien rammet kommunesenteret like etter klokken 16 lokal tid fredag. Det nærmet seg helgefri for de rundt 400 ansatte, og flere hadde allerede forlatt bygget da den 40 år gamle ingeniøren Dewayne Craddock begynte å skyte rundt seg.

Han var selv ansatt ved kommunesenteret. De siste 15 årene hadde han jobbet der som ingeniør.

Gjerningsmannen skal ha gått fra rom til rom, der han skjøt og drepte vilkårlige personer i alle de tre etasjene i den offentlige bygningen. En av de drepte ble funnet i en bil utenfor.

Vitner har fortalt at folk i bygningen gjemte seg under pultene sine, og at flere holdt seg i skjul inne på et kontor der de barrikaderte døren med en pult, ifølge CNN.

PÅ STEDET: Representanter for rettsvesenet var på åstedet etter massakren i Virginia Beach fredag. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES

Motivet er ukjent

Ifølge politiet benyttet 40-åringen en rifle og en .45-kaliber pistol med lyddemper og forlengede magasiner.

Craddock ble drept etter en langvarig skuddveksling med politiet. En av de fire sårede er en politimann, som skal ha blitt reddet av sin skuddsikre vest.

Motivet bak massakren er foreløpig ukjent, og politiet tror 40-åringen handlet alene. Det er heller ikke kjent om gjerningsmannen hadde noen kriminell forhistorie.

