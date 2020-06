Ny obduksjonsrapport: – Han døde som følge av trykk mot halsen og ryggen

Etter at den første obduksjonsrapporten viste at George Floyd ikke bare døde av kvelning, bestilte familien en privat rapport. Funnene ble lagt frem mandag kveld norsk tid.

Oppdatert nå nettopp

– Dødsårsaken er, etter min mening, kvelning grunnet press på halsen, som stoppet blod og oksygen fra å nå hjernen, og presset som ble lagt på ryggen hans, som gjorde at han ikke fikk puste, sier legen Michael Baden, som gjennomførte obduksjonen.

Rapporten viser at Floyd ikke hadde noen underliggende sykdommer som bidro til hans dødsfall, sier Baden.

Dødsfallet til afrikansk-amerikanske George Floyd ble starten på en rekke opptøyer i USA, som spredte seg fra Minneapolis og til resten av landet.

– George ville ha bedt om en fredelig demonstrasjon om han var i livet. Han døde fordi han trengte å trekke pusten. Han ville vært i live i dag om det ikke var for trykket som ble lagt mot halsen hans av politimannen, sammen med knærne som presset mot lungene hans fra ryggen, sier advokten Benjamin Crump, som snakker på vegne av familien.

Ber om flere siktelser

Crump, en anerkjent advokat, mener at opptredenen til de involverte politimennene kvalifiserer til å omtales som «mord». Dermed ønsker de at ikke bare den drapssiktede politimannen Derek Chauvin straffeforfølges, men også de tre andre på stedet.

– Trykket som ble lagt mot hals hans i nesten ni minutter, sammen med betjenten som la press mot ryggen hans, var ifølge legene del av dødsårsaken, fortsatte Crump.

Han forklarer at knærne som presset ned mot lungene hans fra ryggen, gjorde at lungene ikke klarte å ta luft inn eller ut. Sammen med trykket mot hals, ble det årsaken til at han mistet livet.

– Det vi har funnet stemmer overens med at han døde av kvelning, sier Allecia Wilson, som har vært bidragsytende på rapporten.

Hun understreker imidlertid at en obduksjonsrapport nummer to, som dette er, har sine begrensninger. De vil ikke se vevene på samme måte som den første rapporten, hevder hun, men legger til at det ofte er nødvendig å gjennomføre to rapporter.

les også Rydder opp etter opptøyene i Minneapolis: Trist å se at forretninger settes fyr på

– Ambulansen ble likbil

Den første obduksjonsrapporten viste at Floyd ikke ikke hadde fysiske tegn på at han døde av kvelning, og da bestemte familien seg for å hyre en egen patolog til å gjennomføre en ny undersøkelse.

– Ambulansen ble hans likbil, sier Crump.

I åtte minutter og 46 sekunder presset politimannen kneet sitt mot halsen til George Floyd (44). Lenge tryglet han «jeg får ikke puste». Men de siste to minuttene og 53 sekundene var han stille, viste detaljene fra den brutale pågripelsen.

les også Trump til guvernører i lydopptak: – Dere kommer til å se ut som en gjeng idioter

– Vi håper denne bevegelsen fortsetter, og jeg håper vi kjemper videre. Men volden er uakseptabel for oss, og ville vært uakseptabel for George, sier Crump på vegne av familien.

Advokaten Antonio Romanucci mener funnene gir grunnlag for at alle politibetjentene i situasjonen er skyldige, og mener dette viser dyptgående problemer i Minneapolis-politiet.

– Det vil bli permanente og livslange endringer som følge av Georges død. Den skal ikke bli forgjeves, sier Romanucci.

Saken oppdateres!

Publisert: 01.06.20 kl. 21:08 Oppdatert: 01.06.20 kl. 21:41

Mer om Donald Trump

Fra andre aviser