OMSTRIDT: Ramzan Kadyrov har siden 2007 styrt Tsjetsjenia med hard hånd. Her er han fotografert i Riyadh høsten 2019. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / KREML POOL / SPUTNIK POOL

Nyhetsbyrå: Tilstanden alvorlig for omstridt president

Ramzan Kadyrov (43) har sagt at folk som bryter corona-karantenen og smitter andre, bør drepes. Nå hersker det full forvirring om helsetilstanden til den tsjetsjenske presidenten.

Nå nettopp

En rekke russiske medier, med telegramkanalen Baza som hovedkilde, melder fredag kveld at den omdiskuterte presidenten har testet positivt på corona, at tilstanden hans er alvorlig, at lungene er alvorlig skadet – og at han befinner seg på et sykehus i Moskva.

Baza er et uavhengig nyhetsbyrå. Det var de som for en snau måned siden først avslørte at Russlands statsminister, Mikhail Misjustin, hadde testet positivt for corona.

Lederen i det tsjetsjenske parlamentet, Magomed Daudov, hevdet fredag kveld at Kadyrov er frisk, men presidenten har ikke vist seg offentlig i det siste.

les også Spillet om Forsvarets langtidsplan: Frykter at Russland og Kina tjener på uenighet

Vladimir Putin har innrømmet at Tsjetsjenias naborepublikk, Dagestan, er hardt rammet av coronaviruset.

Ramzan Kadyrov, som Kreml satte til å styre den krigsherjede republikken fra 2007, har holdt en meget høy profil i corona-debatten:

Leger og andre helseansatte som klaget over at de ikke hadde masker og annet beskyttelsesutstyr, kalte han for «provokatører» og mente at de burde få sparken.

Kadyrov har innført noen av Russlands strengeste karanteneregler og har sagt at de som bryter disse reglene og smitter andre, er terrorister. Han har også sagt at de – etter hans mening – bør drepes

Politiet har kontrollert strengt at folk har fulgt karantenereglene og har blant annet patruljert gatene utstyrt med batonger.

les også Nå innrømmer Putin at han sliter i Kaukasus

Det var torsdag kveld de første meldingene begynte å komme om at Ramzan Kadyrov har symptomer på corona og at han var fløyet fra Kaukasus til Moskva (til tross for at Tsjetsjenia, ifølge Kadyrov, har «verdens beste leger»).

Kadyrov er ikke sett offentlig det siste døgnet, ifølge Guardian.

STRENGT: Kadyrov har satt i verk strenge tiltak i Tsjetsjenia. Her blir et område i hovedstaden Groznyj desinfisert. Foto: Musa Sadulayev / AP

En rekke medier siterer sjefen for republikkens fotballstolthet, Akhmat, på at Kadyrov styrer Tsjetsjenia som før «og forhåpentligvis kommer til å gjøre det i mange år til».

les også Tusenvis marsjerer i Moskva for å minnes drept opposisjonsleder

– Jeg har snakket med ham, alt er bra med ham, sier fotballdirektør Akhmed Ajdamirov.

I Tsjetsjenia er drøyt 1000 bekreftet coronasmittede og 11 døde. I Russland som helhet er antall smittede nå oppe i 326.448, men bare 3.249 er døde, ifølge de offisielle tallene, gjengitt i VGs corona-spesial. Bare USA har flere bekreftet smittede enn Russland.

Publisert: 23.05.20 kl. 05:11

Fra andre aviser