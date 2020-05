I RETTEN: Statsminister Benjamin Netanyahu i rettens første dag i Jerusalem. FOTO: RONEN ZVULUN / X90084

Netanyahu: – Saken er til for å velte meg

Søndag startet rettssaken mot den korrupsjonstiltalte israelske statsministeren Benjamin Netanyahu. Ifølge han selv er det et kuppforsøk.

Like før klokken 14 norsk tid møtte statsminister Benjamin Netanyahu opp ved tingretten i Jerusalem, og før han gikk inn i rettssalen adresserte han mediene.

– Målet med denne rettssaken er å velte en sterk statsminister fra høyre-leiren, og dermed fjerne høyresiden fra ledelsen i mange år fremover, sa statsministeren, ifølge Reuters.

Rettssaken går for lukkede dører, hvor kun noen få journalister har tilgang, men Netanyahu krevde i sin uttalelse at hele rettssaken burde bli sendt live.

– Offentligheten burde få høre alt, og ikke gjennom aktors journalister, sa han videre i uttalelsen.

Med støtte fra både tilhengere og partifeller understreket han at står med rak rygg og hodet hevet høyt, og er klar for å lede landet videre.

Fakta om saken: * Israels statsminister Benjamin Netanyahu er tiltalt for bestikkelser, bedrageri og tillitsbrudd i tre separate saker, kalt sak 1.000, sak 2.000 og sak 4.000. * Sak 1000: Dyre gaver Netanyahu og hans familie skal ha mottatt gaver til en verdi av over 2 millioner kroner fra den australske milliardæren James Packer og Hollywood-produsenten Arnon Milchan i bytte mot politiske og økonomiske tjenester. * Sak 2000: Hemmelig avtale med aviseier Netanyahu skal ha inngått en avtale med eieren av den israelske storavisen Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, for å få positiv medieomtale. Som motytelse skulle han legge politiske hindringer i veien for den konkurrerende avisen Israel Hayom. * Sak 4000: Avtale med Bezeq Netanyahu skal ha forhandlet med Shaul Elovich, en av hovedeierne av den israelske telegiganten Bezeq, for å få positiv omtale på hans nettavis Walla. Som motytelse skal han ha lovet Bezeq gunstige betingelser. Vis mer

Netanyahus advokat Micha Fetman åpnet med å be om en utsettelse på to-tre måneder for å gå over dokumentasjonen fra aktor ettersom omfanget av saken ikke er klargjort ennå, ifølge Times of Israel.

Litt over klokken tre var den første høringen i saklen over. Dommer Rivka Friedmann-Feldman sier retten vil varsle partene om dato for neste høring.

Times of Israel skriver at aktor Liat Ben-Ari avviser forsvarernes forespørsel om utsettelse.

– Hvis vi hadde startet i dag ville jeg sagt at vi trenger, 3–4 måneder, men denne saken ble ikke født i dag. 28 februar 2019 tok statsadvokaten ut tiltale. Siden da har det gått ett år og fire måneder, sier Ben Ari ifølge avisen.







«KRIMMINISTEREN»: Et stort banner med en tydelig melding blir holdt av anti-Netanyahu demonstranter

Demonstrasjoner i Jerusalem

Over 500 demonstranter fra hver sin kant har møtt opp utenfor tingretten og Netanyahus hjem i Jerusalem før rettssaken starter i ettermiddag.

Utenfor tingretten har flere pro-Netanyahu-tilhengere møtt opp for å protestere mot riksadvokaten Avichai Mandelblit. Noen av bannerne har slagord som «Si opp, Mandelblit», melder Times of Israel.

Noen kilometer unna, utenfor statsministerens hjem, har mange anti-Netanyahu demonstranter møtt. Disse har, blant annet, et stort banner hvor det står skrevet «Krim-ministeren» i stor skrift.

Politiet har stengt flere gater ved begge lokasjonene for å kontrollere demonstrasjonene.

Fakta om Benjamin Netanyahu: * Født i Tel Aviv 21. oktober 1949. * Israels FN-ambassadør fra 1984 til 1988. * Valgt inn i Knesset for høyrepartiet Likud i 1988. * Partileder for Likud fra 1993 til 1999. * Statsminister fra 1996 til 1999. * Utenriksminister 2002–2003. * Finansminister fra 2003 til 2005, men forlot regjeringen i protest mot Ariel Sharons tilbaketrekning fra Gazastripen. * Ble samme år igjen leder i Likud etter at Sharon brøt ut og dannet sentrumspartiet Kadima. * statsminister siden 31. mars 2009. * 21. oktober i2019 tok Israels riksadvokat ut tiltale mot ham for bestikkelse, bedrageri og tillitsbrudd. * Dannet 17. mai en samlingsregjering med alliansen Blått og hvit og flere andre partier og får fortsetter som statsminister i 18 måneder. * Korrupsjonssaken mot ham åpner i dag i Jerusalem. (NTB) Vis mer

Første gang en sittende statsminister er i retten

Etter tre valg uten en klar vinner ble det klart for en måned siden at Netanyahu og hans tidligere politiske rival Benny Gantz skulle danne en samlingsregjering hvor hver av de to sitter som statsminister i 18 måneder.

I forrige uke ble regjeringen tatt i ed.

Med dette blir dagens rettssak den første i landets historie hvor en sittende statsminister møter i retten som tiltalt.

I timene før rettssaken startet, holdt den nye regjeringen sitt første kabinettmøte som består av hele 34 ministere, melder den israelske avisen Times of Israel.

Hovedpunktene på agendaen for dagens møte var å etablere et sikkerhetspanel og et nytt «coronapanel». Videre brukte statsministeren anledningen til å si at Iran setter seg selv i fare dersom de fortsetter å true Israel. Det skriver avisen videre.

