DIKTATOR: I 26 år har Hviterusslands president styrt landet med diktatorisk brutalitet. Nå er yngre velgere lei av å bli holdt ned av regimet. Foto: Sergei Gapon / Pool AFP

Valg i Hviterussland: Diktatorens jerngrep kan være i ferd med å løsne

– EU og Norge må oppfordre president Alexandr Lukasjenko til ikke å bruke vold mot opposisjonen, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomite.

Hun mener resultatet av presidentvalget søndag kan bli begynnelsen på slutten for Lukasjenkos regime.

– Tre kvinner kan bli de som påfører mannen som blir kalt for Europas siste diktator, et sviende nederlag. Ikke reelt, men symbolsk, sier Sangadzhieva om Svetlana Tikhanovskaja (38), som nå ses på som lederen for opposisjonen og hennes to støttespillere.

Seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen er både optimist og dypt bekymret for at situasjonen i Hviterussland kan komme ut av kontroll om presidenten lar seg irritere og provosere av valgresultatet.

– Det er helt klart at Lukasjenko vil få 70–80 prosent av stemmene. Det er slik valgene er i Hviterussland. Men de tre vakre kvinner kan komme til å påføre presidenten et nederlag ved at de har klart å samle opposisjonen. Det kan bety at president Lukasjenkos dager kan være talte om ikke så altfor lenge, sier Inna Sangadzhieva.

Ingen er i tvil om at Alexandr Lukasjenko vil vinne presidentvalget for sjette gang, skriver The New York Times.

POPULÆR: Svetlana Tikhanovskaja dukket opp fra intet på den politiske arenaen, etter at ektemannen Sergeij ble arrestert. Nå utfordrer hun Hviterusslands diktator. Foto: Sergei Grits / AP

Ifølge observatører og internasjonale mediakommentatorer er det spesielle forhold som gjør at Alexandr Lukasjenko kan være i ferd med å miste grepet om makten i den tidligere tidligere sovjetrussiske republikken.

I dag bor det rundt 9,5 millioner mennesker i landet, som presidenten har hatt stålkontroll på siden 1994. Da covid-19-pandemien slo til valgte president Lukasjenko en tilbakelent og skjødesløs holdningen til pandemien. Han tvang folk til å fortsette å arbeide som før på landsbygda og i fabrikker ved å si at hardt arbeid ville holde viruset unna.

UANSVARLIG: Den hviterussiske presidenten, Alexandr Lukasjenko har lenger vært kontroversiell i Vesten. Hjemmebanen har han styrt med jernhånd. Foto: Andrei Pokumeiko / POOL BelTa

Drikk vodka

Etter at covid-19-utbruddet var et faktum slo presidenten fast at den beste kuren for å holde seg frisk og holde viruset unna var å «gå på ishockey-kamper, drikke vodka og ta badstu». Det ville kurere infeksjonen.

Til tross for WHOs regler og anbefalinger om å holde sosial distanse, oppmuntret Lukasjenko folk å til å gå på bar, spise på restauranter og holde store arrangement åpne. Hviterussland var det eneste landet i Europa hvor fotballkamper ble spilt som vanlig, og uten at det ble tatt hensyn til pandemien som herjet de andre europeiske landene.

Ifølge VGs oversikt er det rapportert om 585 døde av viruset i Hviterussland, men det er en sterk mistanke om alvorlig underrapportering fra myndighetenes side.

– Denne holdningen og farlige håndteringen av pandemien har folk avslørt, og mange har vendt seg mot presidenten, sier seniorrådgiveren i Helsingforskomiteen.

Hun mener Alexandr Lukasjenkos arkaiske og umoderne kvinnesyn stadig kommer til syne, og at han ikke tar konkurransen fra den fremste opposisjonskandidaten Svetlana Tikhanovskaja på alvor.

– Han har sagt at å styre et land er for tungt for en kvinne, sier Inna Sangadzhieva.

Ektemennene arrestert

Svetlana Tikhanovskaja (38), som nå ses på som lederen for opposisjonen, bestemte seg for å la seg registrere som kandidat etter at ektemannen Sergei ble arrestert av presidenten i mai i år.

Konene til to andre prominente opposisjonspolitikere stilte seg bak og støtter Svetlana. De inngår nå i troikaen av kvinner som utfordrer 65 år gamle Lukasjenko. Alle tre har tatt plassene deres ektemenn hadde, før president Lukasjenko sørget for å stoppe dem.

En av kvinnene er gift med Viktor Babaruko, som også er arrestert, den andre er gift med den tidligere diplomaten Valery Tsepkalo, som har flyktet til Russland.

– Det er stor oppslutning og stemning på valgmøtene hvor de tre opposisjonkvinnene er hovedattraksjonen, sier seniorrådgiveren Helsingforskomiteen.

KOMPISER: Tidvis er det et hjertelig forhold mellom de to presidentene Lukasjenko og Putin. Men den russiske presidenten har ofte irritert seg over Lukasjenkos egenrådighet. Foto: Tatyana Zenkovich / Pool EPA

– Hvilke saker er det Svetlana Tikhanovskaja går til valg på?

– Hun og opposisjonen har tre krav. De vil at alle politiske fanger blir løslatt. De vil ha en grunnlov som den Hviterussland hadde før 1994 og de vil ha frie og uavhengige valg.

Samfunnet i Hviterussland er i endring, propaganda fra sovjettiden har utspilt sin rolle og folk vil ha et annet land. Regimet står fast i fortiden. Slik jeg ser det må Vesten stå samlet i sin støtte for opposisjonens legitime krav. Det bli spennende å se hvordan EU vil reagere, og også hvordan Norge stiller seg når resultatet kommer, sier Inna Sangadzhieva.

Fakta president Lukasjenko * Aleksandr Grigorjevitsj Lukasjenko (65) har vært president i Hviterussland siden 1994. * Senest gjenvalgt i 2015 med 83 prosent av stemmene i et presidentvalg som ble sterkt kritisert av internasjonale observatører. * Utdannet lærer og agronom. Tjenestegjorde i de sovjetiske grensestyrkene på 1970- og 1980-tallet. Ble medlem av kommunistpartiet i 1979. Han har også vært nestformann i et kollektivbruk og direktør i et statseid jordbrukskollektiv. * Skarpt kritisert av opposisjonen og Vesten for sitt autoritære styre. Blir kalt «Europas siste diktator». Kilde: NTB Vis mer

