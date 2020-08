STABILT: Smittespredningen i Sverige er nå stabil, i motsetning til nabolandene der smittetallene stiger. Her fra Stockholm. Foto: Pontus Orre

Smittetallene stiger i Norden – også i Sverige

Smitten var en stund synkende i Sverige, men nå øker smitten i alle de nordiske landene.

Nå nettopp

Ifølge VGs talloversikt er det nemlig en økende smittetrend i både Norge, Danmark, Finland og Sverige. Bare Island har mandag morgen en flat smittetrend.

Slik stiger Sverige igjen

Sverige har vakt internasjonal oppsikt under coronapandemien ved å ha mindre inngripende smitteverntiltak enn de fleste andre land.

I sommer har Sverige i en tid hatt flat – eller til og med synkende – smittetrend, men nå stiger det altså igjen.

I motsetning til svenske myndigheter bremser nå myndighetene i nabolandene gjenåpningen av samfunnet, og har innført nye restriksjoner for å få kontroll på smittespredningen.

– Andrebølgen truffet Finland

Finland har siden utbruddet vært desidert best i klassen av de nordiske landene, hvor dødeligheten har ligget langt under de andre. Men nå ser landet en stigende smittetrend.

Administrerende direktør for sykehusdistriktet Helsinki uttalte denne uken at andrebølgen allerede har truffet Finland.

– Det startet etter den første uken i juli. Før det falt smitten jevnt og trutt, men etter det har det økt jevnt, sa Juha Toumienen til Helsinki Times fredag.

Island ser økt smitte

I april var Island det landet som hadde testet flest for coronaviruset i forhold til antall innbyggere. I dag ligger landet på 1958 smittede, og ti døde.

Island hadde stabilt svært lave smittetall gjennom juni og juli, men har den siste tiden også merket en stigende smittetrend. Faktisk så er smitten på Island nå over norske myndigheters smittekrav.

Mandag morgen var imidlertid smittetrenden for Island flat, ifølge VGs talloversikt.

31. juli meldte myndighetene på Island at det blant annet ikke skal samles mer enn 100 personer, og at man må holde minst to meter avstand. Bedrifter og arbeidsplasser kan holde åpent så lenge de klarer å overholde disse kriteriene.

Hvis det ikke er mulig å holde avstand på to meter, har myndighetene innført påbud om bruk av munnbind. Dette gjelder for eksempel på offentlig transport og ved en- til en-kontakt, som på frisørsalonger og massasjesteder.

To store utbrudd i Danmark

To danske regioner har siden torsdag ligget over norske myndigheters smittekrav, men ingen av dem er farget røde – så langt. Smitten har skutt i været i både Midtjylland og Sjælland.

Statsminister i Danmark Mette Frederiksen sier at den siste fasen av gjenåpningen av samfunnet ikke kan skje som planlagt, og at det kan komme et påbud om bruk av munnbind, i et intervju til Avisen Danmark.

– Jeg tror vi kun har sett starten på bruk av munnbind. Og vi kan som regjering ikke avvise at det kan bli nødvendig å innføre det som krav i flere deler av samfunnet, sier hun ifølge Ekstra Bladet.

– Jeg vet godt at det er nytt for de fleste av oss. Det er ikke noe vi er vant til her i Skandinavia. Det må vi lære, skriver Frederiksen i et lengre innlegg på sin Facebook-profil hvor hun også oppfordrer danskene til å fortsette å følge smittevernreglene.

Fredag ble det påbudt å bruke munnbind i kollektivtrafikken i Aarhus, etter et større utbrudd av covid-19-tilfeller i byen. Det er utbruddet her som har drevet regionen Midtjylland langt over smittegrensen.

Minst fem bussjåfører er smittet i utbruddet, mens 40 sjåfører er i hjemmeisolasjon. En lang rekke andre tiltak er også innført for å stanse utbruddet i byen.

Norge: Økende smittetrend og flere innstramninger

Felles for mange land om dagen er den økende smitten blant unge. Det samme ser FHI i Norge – både i juli og så langt i august er folk i 20-årene på smittetoppen.

Her til lands strammet regjeringen inn tiltakene fredag.

Se alle innstramningene i Norge her: Det åpnes ikke for arrangementer for 500 personer. Det blir nasjonalt skjenkestopp etter midnatt.

Regjeringen lemper ikke på kravet på minst en meter avstand .

Breddeidretten for voksne åpnes ikke fra 1. september.

Anbefaler bruk av munnbind under hjemreise for personer som kommer fra røde land. Vis mer

Indre Østfold kommune har hatt 59 nye smittede fra onsdag til søndag, og kommunen stenger nå ned samfunnet helt i en uke.

I tillegg er det et smitteutbrudd knyttet til fire fester i bydel Vestre Aker.

Her kan du se hvilke land i Europa som har stigende, flat og synkende smittetrend:

Hvordan beregnes trenden? Trenden beregnes ut fra et syvdagers glidende snitt gjennom de siste 14 dagene, fra og med i går og bakover i tid. Dette snittet må ha steget eller sunket med mer enn 15 prosent gjennom perioden, for å anses som en trend. I tillegg må snittet den siste uken være større enn én per dag og større enn ti prosent av den høyeste verdien i snittserien. Hvis ingen tilfeller er registrert i perioden, beregnes ikke trenden. Merk at trenden i registrert smitte kan påvirkes av kriteriene for å bli testet. Vis mer

Publisert: 10.08.20 kl. 10:28

Mer om Sverige Trend Coronaviruset Danmark Island Finland

Fra andre aviser