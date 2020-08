HILSER FRA DØRENE: Rundt 30 norske sjøfolkene befinner seg nå i 14 dagers isolasjon på et hotell i Murmansk. De har totalforbud mot å møte andre enn den de deler rom med. – Vi får lov å kommunisere når vi snakker fra dør til dør, men får ikke lov å sette en fot inn i gangen, sier norske Margunn. Foto: Privat

Minst 30 norske sjøfolk sitter i full isolasjon på russisk hotell

Norske sjøfolk må sitte i total isolasjon i to uker på et hotell i Murmansk før de skal ut i arbeid i Karahavet. – Det er tungt å sitte innesperret på et rom, sier en av de ansatte til VG.

Et russisk oljefirma som har leid inn tjenester fra de to norske rederiselskaper Siem og Solstad Offshore, har krevd at de norske sjøfolkene må sitte i karantene i 14 dager før de skal ut i arbeid i Karahavet.

I realiteten er det full isolasjon. Norske Margunn forteller at mannskapene ikke får lov til å kommunisere med hverandre ved å møtes.

– Hvis vi setter foten vår for langt ut i gangen, så får vi beskjed om å gå tilbake til rommene våre. Så det er ganske strengt, sier Margunn til VG, som ikke ønsker å bruke fullt navn av hensyn til forholdet med russiske selskapet.

Hun forteller at hun har vært innesperret på et lite rom på Azimut Hotel i Murmansk siden 22. juli.

DRAKT: Slik så norske Margunn – og de rundt andre 30 norske sjøfolkene ut – da de fikk beskjed om å ta av seg sine egne klær. Mannskapet ble bedt om å ta på seg slike rene drakter. Foto: Privat

– Vi kom hit med buss. Vi tok flyet opp til Kirkenes og så kjørte vi buss hit. Derfor må vi i karantene, sier hun.

Hun mener at de skal være 16 personer på hotellet fra Siem-rederiet. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra rederiet på dette.

Administrerende direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad, bekrefter at 15 personer fra rederiet sitter i karantene på hotellet. De ankom hotellet på torsdag denne uken og skal sitte i isolasjon til 13. august.

– Vi forholder oss til de reglene som myndigheten har i de landene der vi opererer, det gjelder i Russland og i andre land, sier Solstad til VG.

Måtte ta av seg alle klærne

Siem-mannskapet skal ut i arbeid på torsdag i neste uke. Margunn sier at det er fjerde sommeren de jobber med det russiske oljeselskapet.

Det russiske selskapet skal ha leid inn to etasjer i Azimut Hotel i Murmansk for å sette mannskapet i karantene før jobben starter.

– Det firmaet har veldig strenge restriksjoner, understreker hun.

Da bussen ankom hotellet i Russland, ble alle de reisende bedt om å gå inn fem og fem. Ifølge Margunn måtte de deretter kle av seg til de sto i undertøyet.

– Så fikk vi ny mørkeblå sykehusdrakt og sånne engangstøfler, forteller Margunn.

Nordmennene ble også bedt om å sette igjen bagasjen og klærne for desinfeksjon.

– Vi fikk dem igjen senere på kvelden. Vi regner med at det var for å sikre at vi ikke hadde med coronasmitte med oss. Og det er jo fint, sier hun, og presiserer at de fikk igjen tingene sine like etterpå.

STRIKKER: Margunn strikker hver dag for å få tiden til å gå rundt. Foto: Privat

Får to liter med vann om dagen

Mannskapet ble så tildelt hotellrom.

– Vi har vært to og to per rom. Det er vi faktisk litt glad for, for det har vært godt å ha selskap, sier Margunn.

– Vi sitter på rom sammen og strikker. Vi har det greit nok. Men det er veldig tungt å sitte inne på et rom, skifte mellom å sitte på sengen, oppe i en sofa, på sengen og ikke få anledning til å bevege seg. Det er tungt mentalt sett.

Ifølge Margunn har de ikke lov til å møte noen andre, eller være ute for å få frisk luft.

I tillegg har sjøfolkene fått utdelt to liter vann om dagen per person.

– Det er ok, tenker jeg. Hvis det blir for lite vann, så får vi kjøpe mer.

Maten er hun imidlertid ikke så fornøyd.

– Det er russisk mat og vi får veldig mye av det samme opp igjen og opp igjen. Frokosten er bra, men resten ...

TUNGT: Margunn føler at det er tungt å sitte innesperret på et rom i to uker uten luft. Foto: Privat

– Føler oss trygge

– Er det vanlig praksis at man skal bli satt i karantene når man jobber i et rederi nå?

– Ja, det tror jeg, men jeg tror ikke at alle har det så strengt at de ikke får møte hverandre. For det er litt tungt at vi ikke får møte andre.

Margunn presiserer at det ikke er rederiet som styrer isolasjonen.

– De har lagt alt til rette for å gjøre det beste for oss og vi er godt ivaretatt av rederiet. Det er et russisk oljefirma som har arrangert isolasjonen.

MAT: Russisk måltid på hotellet i Murmansk. – Det er russisk mat og vi får veldig mye av det samme om igjen og om igjen. Foto: Privat

De norske sjøfolkene måtte ta en coronatest før de dro fra Oslo, etterfulgt av en ny test ved ankomst i Russland.

– Også skal vi ta en til før vi skal om bord. Og det er veldig betryggende oppi hele galskapen.

– Hvordan opplever dere håndteringen?

– Det er helt greit. Det føles uvant, men vi føler oss trygge.

Ifølge russiske myndigheter, er det over 8000 registrerte coronasmittede i Murmansk-regionen, med 79 registrerte dødsfall per 2. august. Regionen ligger på 13. plass når det gjelder coronautbrudd i landet.

– I Murmansk er det veldig store utbrudd, det gjør det trygt for oss å gå om bord. Det er bare det at det er så utrolig strengt.

GJEST: Margunn har delt maten sin med en måke. Foto: Privat

